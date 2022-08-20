Только два легионера. Шахтер объявил заявку на УПЛ

Донецкий "Шахтер" объявил заявку на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги.

Игорь Йовичевич сможет рассчитывать только на двух легионеров: в заявку попали полузащитник Невен Джурасек и форвард Лассина Траоре. В общей сложности по спискам А и Б "горняки" заявили 25 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 99. Виктор Корниенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 11. Александр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Алексей Кащук

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 19. Андрей Кулаков