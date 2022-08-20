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Только два легионера. Шахтер объявил заявку на УПЛ
Один из Сербии, другой из Буркина-Фасо
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" объявил заявку на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги.
Игорь Йовичевич сможет рассчитывать только на двух легионеров: в заявку попали полузащитник Невен Джурасек и форвард Лассина Траоре. В общей сложности по спискам А и Б "горняки" заявили 25 футболистов.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 99. Виктор Корниенко
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 11. Александр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Алексей Кащук
Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 19. Андрей Кулаков
Ранее мы сообщали, кого на новый сезон
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