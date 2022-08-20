Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 года объявил о подписании трех новичков
Бразилец и два украинца
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Харьковский "Металлист 1925" усилил свои ряды еще тремя новыми футболистами.
Контракт сроком один год с возможностью пролонгирования еще на сезон подписал 21-летний бразильский центральный полузащитник Вендел. Он уже знаком с украинским футболом, ведь с прошлым летом защищал цвета "Волчанска". Что интересно, бразилец перебрался в "Металлист 1925" благодаря футбольному агентству "Etafi Sports", которое принадлежит Эдмару и Клейтону Шавьеру.
Также контракт по схеме 1+1 подписал 21-летний нападающий Андрей Чирук. Ранее он выступал в структуре донецкого "Шахтера" за юношескую и молодежную команды.
Наконец, игроком харьковчан стал Артем Дудик. 25-летний правый полузащитник пришел в "Металлист 1925" из "ВПК-Агро", а до этого играл в "Волыни", молодежке "Шахтера", "Мариуполе", белорусском "Слуцке", польской "Сандеции" и "Агробизнесе". Соглашение также подписано на 1+1 год.
Популярное сейчас
- Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО
- Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус
- В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ
- Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака