Металлист 1925 года объявил о подписании трех новичков

Харьковский "Металлист 1925" усилил свои ряды еще тремя новыми футболистами.

Контракт сроком один год с возможностью пролонгирования еще на сезон подписал 21-летний бразильский центральный полузащитник Вендел. Он уже знаком с украинским футболом, ведь с прошлым летом защищал цвета "Волчанска". Что интересно, бразилец перебрался в "Металлист 1925" благодаря футбольному агентству "Etafi Sports", которое принадлежит Эдмару и Клейтону Шавьеру.

Также контракт по схеме 1+1 подписал 21-летний нападающий Андрей Чирук. Ранее он выступал в структуре донецкого "Шахтера" за юношескую и молодежную команды.

Наконец, игроком харьковчан стал Артем Дудик. 25-летний правый полузащитник пришел в "Металлист 1925" из "ВПК-Агро", а до этого играл в "Волыни", молодежке "Шахтера", "Мариуполе", белорусском "Слуцке", польской "Сандеции" и "Агробизнесе". Соглашение также подписано на 1+1 год.