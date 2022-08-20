С фразой "ВІРИМО В ЗСУ". Рух перезентировал форму на следующий сезон

Львовский "Рух" представил новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Цвета клуба остались теми же: оба комплекта выполнены в желто-черных тонах. Правда, в новых формах, как отмечает “Рух”, есть особый символизм, который важен для львовян и всех украинцев:

“В текстуре ткани футболки сразу можно заметить контуры стены, символизирующей собой львовские стены. Согласно философии клуба, "Рух" стремится стать своеобразной цитаделью (неприступной и непреодолимой), стоящей на защите своих принципов и убеждений.

Выразительным элементом на игровой футболке являются когти на груди футболиста, которые образуют производный логотип футбольного клуба "Рух". Мы стремимся оставаться собой: быть клубом со своей идентичностью.

На фоне когтей в нижней части футболки запечатлен лев, символизирующий собой Львов. Мы представляем город и регион, гордый своей историей, культурой, традициями и героями.

Крайне важными элементами в новой форме “Руха” стали символы Украины. Государственный флаг отображен как на домашней футболке – снизу на рукавах, так и на выездной – на воротнике. Также на левом плече обеих футболок набит трезубец с надписью "ВІРИМО В ЗСУ". Таким образом, футбольный клуб "Рух" отдает честь и славу всем украинским героям, защитникам и защитницам, которые защищают нашу землю в войне против российских захватчиков”, - говорится в сообщении львовского клуба.