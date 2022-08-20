Впервые за 20 лет Шахтер не заявил на сезон УПЛ ни одного бразильца

В заявке донецкого "Шахтера" на сезон УПЛ 2022/23 всего два легионера и ни одного бразильца. Последний раз в истории клуба такое было в 2002 году.

Во время летнего межсезонья 2022 года в ряды "Шахтера" присоединился Брандао. Через два года к нему добавились Матузалем, Элано, Жадсон, Батиста и Иван.

Напомним, что в топ-10 самых дорогих продаж "Шахтера" за всю историю клуба только один игрок не представляет Бразилию. Речь об армянском хавбеке Генрихе Мхитаряне.