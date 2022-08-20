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Впервые за 20 лет Шахтер не заявил на сезон УПЛ ни одного бразильца

Премьер-лига
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Эпоха

Впервые за 20 лет Шахтер не заявил на сезон УПЛ ни одного бразильца

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В заявке донецкого "Шахтера" на сезон УПЛ 2022/23 всего два легионера и ни одного бразильца. Последний раз в истории клуба такое было в 2002 году.

Во время летнего межсезонья 2022 года в ряды "Шахтера" присоединился Брандао. Через два года к нему добавились Матузалем, Элано, Жадсон, Батиста и Иван.

Напомним, что в топ-10 самых дорогих продаж "Шахтера" за всю историю клуба только один игрок не представляет Бразилию. Речь об армянском хавбеке Генрихе Мхитаряне.

Ранее мы сообщали полную заявку "горняков" на новый сезон украинской Премьер-лиги.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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