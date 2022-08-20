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Впервые за 20 лет Шахтер не заявил на сезон УПЛ ни одного бразильца
Эпоха
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В заявке донецкого "Шахтера" на сезон УПЛ 2022/23 всего два легионера и ни одного бразильца. Последний раз в истории клуба такое было в 2002 году.
Во время летнего межсезонья 2022 года в ряды "Шахтера" присоединился Брандао. Через два года к нему добавились Матузалем, Элано, Жадсон, Батиста и Иван.
Напомним, что в топ-10 самых дорогих продаж "Шахтера" за всю историю клуба только один игрок не представляет Бразилию. Речь об армянском хавбеке Генрихе Мхитаряне.
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