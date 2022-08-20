Полузащитник Динамо: Поставлю, что в 7 раунде Усик победит Джошуа

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал боксерский поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится в ночь с 20 на 21 августа:

“Мы уже несколько дней разговариваем о предстоящем поединке – где будем смотреть, кто к кому придет, вместе или отдельно будем болеть. Желаем только победы нашему чемпиону, будем болеть за него. Главное, чтобы он победил, поставлю, что в 7 раунде Александр Усик победит”, - сказал Андриевский.

Напомним, что поединок состоится в Саудовской Аравии. Где посмотреть его бесплатно можно найти здесь, а анонс и прогноз этого боя - здесь.

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