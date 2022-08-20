Суркис: Во время войны платить деньги Сетанте, чтобы посмотреть Динамо - преступление

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации вокруг трансляции украинского чемпионата.

– Как обычно, мы будем показывать свои матчи на общедоступном телеканале "2+2".

– Но права на телепул выиграла "Сетанта". Что, если УПЛ наложит санкции на Динамо: денежные штрафы и снятие очков?

– Пусть попробуют, я никаких санкций не боюсь! Я за то, чтобы футбол сегодня был общедоступен, а кто его будет показывать, Сетанта или другой канал, мне не важно. Пускай трансляции будут с задержкой 10-15 минут, но футбол должен быть доступен бесплатно! Это моя позиция.

Я это делаю для наших болельщиков. Согласно опросу "Украинской социологической группы", за Динамо в Украине болеют 50,4%, среди всех клубов УПЛ. Это очень большое количество людей, и мы должны учитывать их интересы.

– Насколько я понимаю, права на трансляцию матчей принадлежат УПЛ.

– Это клуб распоряжается правами на трансляции матчей, а я права никому не передавал. А если они думают, что смогли забрать права по беспределу, то есть определенные инстанции, которые докажут, что этого делать нельзя.

В свое время в Испании четыре года шли переговоры о передаче клубами прав на телетрансляции. И только добровольное согласие клубов позволило создать единый телепул.

У нас длительный контракт с "2+2". Мы были готовы пойти даже на штрафные санкции, чтобы создать общий телевизионный пул. Мы даже о финансовых условиях не заикались. У нас было только одно условие – футбол должен быть показан на общедоступных каналах! Не через шесть часов, не через десять, не через сутки, а максимум с 15-минутной задержкой.

– Вы не пробовали договориться с Сетантой, чтобы они показывали у себя матчи в прямом эфире, а на "2+2" с 15-минутной задержкой?

– Переговоры велись, но на сегодняшний день результата нет.

– А на Ютуб-канале Динамо планируется трансляция матчей?

– Конечно, будет! Мы будем транслировать наши матчи на всех имеющихся доступных источниках.

– На "2+2" и Ютуб-канале матчи будут в прямом эфире или с задержкой?

– Как и в прошлом году, с трех-пятиминутной задержкой.

– Почему не в прямом эфире?

– Такие условия прописаны в контракте с "2+2".

– Кто еще из клубов, кроме Динамо, будет показывать свои матчи на "2+2"?

– На группе каналов "1+1" будут транслироваться Днепр-1, Заря и Металлист.

– Есть еще шанс, что с "Сетантой" получится договориться?

– Шанс есть всегда, мы же не враги и не хотим навредить "Сетанте" или футбольному сообществу. Мы только хотим, чтобы украинский футбол развивался и его могли бесплатно посмотреть в любой точке Украины.

– Сто гривен не так и много за качественный продукт.

– Может, для вас и меня немного, а для бабушек и дедушек из сел – это достаточно значительная сумма.

Гагарин спрашивает: где Динамо? Ну посмотрим, где будет Кривбасс

– Почему тогда Динамо не показывает матчи Лиги чемпионов бесплатно на "2+2"? Чтобы их посмотреть на "Мегого", тоже надо заплатить.

– Лига чемпионов – это совсем другая история. Тут все четко – права на трансляцию матчей были переданы клубами УЕФА. Права на их трансляцию купила "Мегого" и тут мы ничего не можем поделать. Они стоят огромных денег. С ними конкурировали каналы "Футбол", но проиграли борьбу. Может это и хорошо, учитывая, что сегодня каналы "Футбол" по каким-то причинам закрыты.

На трансляцию наших матчей в Лиге чемпионов мы повлиять не можем, а на показ внутренних матчей – можем. И мы будем делать все возможное, чтобы наши матчи показывались на общедоступных каналах и людям была хоть какая-то отдушина во время войны.

– Читали, что вице-президент Кривбасса Артем Гагарин "подколол" Динамо, написав после матча с Бенфикой, что не нашел на "2+2" и Ютуб-канале Динамо трансляции этой игры, хотя во время войны футбол должен быть бесплатным? Также он задает вопрос: где Динамо?

– Это говорит о том, что у человека раздвоение личности. С одной стороны, он говорит: хорошо, что создали телепул; а с другой – он спрашивает: где Динамо? Ну посмотрим, где будет Кривбасс.

Он только начинает свой путь в футболе и не совсем понимает, о чем говорит. Если бы он хоть немного разбирался в футболе, то знал бы, что права на матчи Лиги чемпионов принадлежат УЕФА.

Напомню, что наши матчи во втором и третьем раунде квалификации транслировала "Сетанта", так как на этом этапе права принадлежат клубам, а раунд плей-офф приравнивается уже к Лиге чемпионов и правами распоряжается УЕФА.

А этому товарищу, который в футболе без году неделя и умеет пиариться только в своих соцсетях, я посоветую разобраться сначала в футбольных азах, а затем что-то писать.

– Что скажете о позиции клубов, которые поддержали предложение "Сетанты"?

– Позицию других клубов я не обсуждаю. Они показывают футбол там, где им предлагают, а у Динамо сегодня есть возможности, помимо "2+2", самим показывать футбол на нашем Ютуб-канале, где подписчиков в четыре раза больше, чем на "Сетанте".