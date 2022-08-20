Кабаев перейдет в киевское Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями на счет трансфера "бело-синих".

– Давайте поговорим немного о трансферах. Как обстоят дела с подписанием Владислава Кабаева?

– Мы сейчас находимся в процессе переговоров. Думаю, нам удастся найти общий язык с Зарей, и Кабаев в скором времени будет в нашей команде. Когда мы подпишем с ним контракт, то официально объявим об этом.

– Также Динамо приписывают интерес к еще одному игроку Зари – Егору Назарине.

– Назариной мы никогда не интересовались и переговоров по нему не вели.

– Еще планируете кем-то усилиться?

– Мы постоянно об этом думаем, но сейчас это сделать очень сложно. Бывает, что совпадают интересы двух клубов, но не совпадают интересы самого футболиста. Большинство боятся ехать в страну, где идет война.

– Какую позицию хочет усилить Луческу?

– Луческу – этот тренер, который работает с теми футболистами, что есть в команде. И работает эффективно! За это я ему благодарен. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Во время войны у нас нет возможности усилиться качественными легионерами.