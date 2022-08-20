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Кабаев перейдет в киевское Динамо
Суркис заявил о том, что идут переговоры
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями на счет трансфера "бело-синих".
– Давайте поговорим немного о трансферах. Как обстоят дела с подписанием Владислава Кабаева?
– Мы сейчас находимся в процессе переговоров. Думаю, нам удастся найти общий язык с Зарей, и Кабаев в скором времени будет в нашей команде. Когда мы подпишем с ним контракт, то официально объявим об этом.
– Также Динамо приписывают интерес к еще одному игроку Зари – Егору Назарине.
– Назариной мы никогда не интересовались и переговоров по нему не вели.
– Еще планируете кем-то усилиться?
– Мы постоянно об этом думаем, но сейчас это сделать очень сложно. Бывает, что совпадают интересы двух клубов, но не совпадают интересы самого футболиста. Большинство боятся ехать в страну, где идет война.
– Какую позицию хочет усилить Луческу?
– Луческу – этот тренер, который работает с теми футболистами, что есть в команде. И работает эффективно! За это я ему благодарен. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Во время войны у нас нет возможности усилиться качественными легионерами.
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