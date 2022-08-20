  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев перейдет в киевское Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев перейдет в киевское Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Суркис заявил о том, что идут переговоры

Кабаев перейдет в киевское Динамо

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями на счет трансфера "бело-синих".

– Давайте поговорим немного о трансферах. Как обстоят дела с подписанием Владислава Кабаева?

– Мы сейчас находимся в процессе переговоров. Думаю, нам удастся найти общий язык с Зарей, и Кабаев в скором времени будет в нашей команде. Когда мы подпишем с ним контракт, то официально объявим об этом.

– Также Динамо приписывают интерес к еще одному игроку Зари – Егору Назарине.

– Назариной мы никогда не интересовались и переговоров по нему не вели.

– Еще планируете кем-то усилиться?

– Мы постоянно об этом думаем, но сейчас это сделать очень сложно. Бывает, что совпадают интересы двух клубов, но не совпадают интересы самого футболиста. Большинство боятся ехать в страну, где идет война.

– Какую позицию хочет усилить Луческу?

– Луческу – этот тренер, который работает с теми футболистами, что есть в команде. И работает эффективно! За это я ему благодарен. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Во время войны у нас нет возможности усилиться качественными легионерами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде