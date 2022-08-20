Министр спорта Гутцайт: Setanta будет транслировать все матчи УПЛ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью ТСН заявил, что все матчи предстоящего сезона УПЛ будут транслироваться компанией Setanta.

Планируются ли вообще трансляции футбольных матчей в Украине?

«Трансляции будут проходить на международной компании Setanta. Она будет транслировать все матчи УПЛ. Мы будем видеть, что происходит, какие матчи. То есть будут трансляции на YouTube-каналах и на международных каналах Setanta».