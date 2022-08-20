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Министр спорта Гутцайт: Setanta будет транслировать все матчи УПЛ

Премьер-лига
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Первый тур состоится уже через три дня

Министр спорта Гутцайт: Setanta будет транслировать все матчи УПЛ

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью ТСН заявил, что все матчи предстоящего сезона УПЛ будут транслироваться компанией Setanta.

Планируются ли вообще трансляции футбольных матчей в Украине?

«Трансляции будут проходить на международной компании Setanta. Она будет транслировать все матчи УПЛ. Мы будем видеть, что происходит, какие матчи. То есть будут трансляции на YouTube-каналах и на международных каналах Setanta».

Ранее УПЛ официально сообщала о создании единого телепула, однако продолжает поступать информация о том, что некоторые клубы не готовы работать с компанией Setanta.

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В статье: УПЛ Вадим Гутцайт телепул
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