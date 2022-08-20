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Вингер Ворсклы Якубу подписал контракт с финским клубом
Ганец проведет год в Ильвесе из Тампере
Фото: Tampereen Ilves
Принадлежащий полтавской "Ворскле" Наджиб Якубу подписал годичный контракт с "Ильвесом" из финского Тампере. Ганец воспользовался правилом ФИФА, разрешающим игрокам украинских клубов приостанавливать свои действующие контракты на срок до июня 2023 года.
Как заявил сам Якубу в интервью клубному сайту "Ильвеса", значительную роль в переходе в команду стала дружба Наджиба с другими ганскими игроками команды: Эриком Отенгом и Юссифом Муссой.
За "Ворсклу" Якубу играет уже около четырех лет, с сентября 2018 года. Тогда его бесплатно подписали из нигерийской команды "Ниге́р Торнадос". С тех пор Наджиб успел отыграть за полтавскую команду 63 матча, забить 2 года и сделать 2 ассиста.
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