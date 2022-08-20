Источник: Львов может сняться с УПЛ. Игроки отказались продлевать контракты с клубом

Вчера стало известно о том, что "Львов" не сможет принять участие в первом туре УПЛ из-за проблем с заявкой . По информации местного издания "Спортивка", эти проблемы возникли ввиду того, что несколько игроков команды отказались продлевать контракты с клубом.

У "Львова" проблеми. Група футболістів відмовилася підписувати контракти на запропонованих клубом умовах. Через недокомплект попросили перенести гру з "Минаєм". Недоброзичливці кажуть, що "Львів" узагалі може не стартувати. Але, за нашими даними, до цього, мабуть, не дійде... — Спортивка (@Sportyvka) August 20, 2022

Также издание отмечает, что существует вероятность того, что клуб и вовсе не примет участия в предстоящем сезоне УПЛ. Однако, как сообщается, вероятность этого невелика.

Согласно информации портала Transfermarkt, среди игроков с истекшими контрактами: защитник Михай Лека, нападающий Максим Грысьо и форвард Владислав Бугай. Ранее "Львов" бесплатно покинули еще 10 игроков.