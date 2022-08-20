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Источник: Львов может сняться с УПЛ. Игроки отказались продлевать контракты с клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее сообщалось о том, что клуб перенес лишь матч первого тура

Источник: Львов может сняться с УПЛ. Игроки отказались продлевать контракты с клубом

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно о том, что "Львов" не сможет принять участие в первом туре УПЛ из-за проблем с заявкой. По информации местного издания "Спортивка", эти проблемы возникли ввиду того, что несколько игроков команды отказались продлевать контракты с клубом.

Также издание отмечает, что существует вероятность того, что клуб и вовсе не примет участия в предстоящем сезоне УПЛ. Однако, как сообщается, вероятность этого невелика.

Согласно информации портала Transfermarkt, среди игроков с истекшими контрактами: защитник Михай Лека, нападающий Максим Грысьо и форвард Владислав Бугай. Ранее "Львов" бесплатно покинули еще 10 игроков.

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В статье: ФК Львов УПЛ
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2022 в 21:24
Бугай давай иди в ЧО --НА ШАРУ ВОЗЬМУТ
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