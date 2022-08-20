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Источник: Львов может сняться с УПЛ. Игроки отказались продлевать контракты с клубом
Ранее сообщалось о том, что клуб перенес лишь матч первого тура
Вчера стало известно о том, что
У "Львова" проблеми. Група футболістів відмовилася підписувати контракти на запропонованих клубом умовах. Через недокомплект попросили перенести гру з "Минаєм". Недоброзичливці кажуть, що "Львів" узагалі може не стартувати. Але, за нашими даними, до цього, мабуть, не дійде...— Спортивка (@Sportyvka) August 20, 2022
Также издание отмечает, что существует вероятность того, что клуб и вовсе не примет участия в предстоящем сезоне УПЛ. Однако, как сообщается, вероятность этого невелика.
Согласно информации портала Transfermarkt, среди игроков с истекшими контрактами: защитник Михай Лека, нападающий Максим Грысьо и форвард Владислав Бугай. Ранее "Львов" бесплатно покинули еще 10 игроков.
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