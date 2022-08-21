Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону

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Говорим об уровне УПЛ, невыразительности киевского "Динамо", "Шахтере" без легионеров", о том, на что способны СК "Днепр-1", "Черноморец", "Ворскла" и "Заря" в кампании-2022/23. Одиозность "Руха", желания "Кривбасса", способность "Александрии" удивить – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – всем привет!

01:15 – уровень УПЛ;

06:05 – "Динамо";

13:48 – "Шахтер";

22:37 – об ожиданиях от наших команд в еврокубках;

23:37 – СК "Днепр-1";

29:40 – "Металлист";

31:52 – Йовичевич, Береза, Срна;

35:49 – "Ворскла";

39:58 – "Заря";

44:53 – можно ли было лучше подготовиться к плей-офф еврокубков;

46:37 – "Черноморец";

51:41 – "Кривбасс";

54:27 – об "Александрии", "Рухе" и остальных командах;

58:02 – расставляем всех по местам;

01:00:31 - всем пока!