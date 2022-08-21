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Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
Видим свет в конце туннеля
Фото – Олександр Приходько
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Говорим об уровне УПЛ, невыразительности киевского "Динамо", "Шахтере" без легионеров", о том, на что способны СК "Днепр-1", "Черноморец", "Ворскла" и "Заря" в кампании-2022/23. Одиозность "Руха", желания "Кривбасса", способность "Александрии" удивить – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – всем привет!
01:15 – уровень УПЛ;
06:05 – "Динамо";
13:48 – "Шахтер";
22:37 – об ожиданиях от наших команд в еврокубках;
23:37 – СК "Днепр-1";
29:40 – "Металлист";
31:52 – Йовичевич, Береза, Срна;
35:49 – "Ворскла";
39:58 – "Заря";
44:53 – можно ли было лучше подготовиться к плей-офф еврокубков;
46:37 – "Черноморец";
51:41 – "Кривбасс";
54:27 – об "Александрии", "Рухе" и остальных командах;
58:02 – расставляем всех по местам;
01:00:31 - всем пока!
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