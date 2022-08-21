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Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет

Премьер-лига
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(2 голосов)

Такое редко где встретишь

Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Для "Арсенала" вчерашняя победа над "Борнмутом" стала третьей в трех стартовых матчах сезона. Таким образом, "канониры", по сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата, перевернули все с ног на голову, ведь тогда подопечные Артеты, наоборот, трижды подряд уступили в трех первых турах АПЛ.

Такое уникальное достижение удавалось только одной команде: "Лестер" в 1937/1938 гг., и в 1938/1939 гг. тоже сначала уступил три стартовых раунда чемпионата, а через год выиграл эти три первые встречи.

Интересно, что тогда, в сезоне 1938/1939 гг. "лисы" завоевали чемпионство.

Отметим, что “Арсенал” сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с разницей мячей 9:2.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
OptaJoe

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