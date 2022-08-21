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Клуб украинца в АПЛ интересуется трансфером Мудрика
Может быть воссоединение?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Лондонский "Арсенал" заинтересовался трансфером украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур, а также издание MediaFootMarseille.
Отмечается, что “канониры” до сих пор изучают трансферный рынок для усиления атакующего звена команды. На данный момент лондонцы еще не направили "Шахтеру" запрос о переходе Мудрика, однако все более тщательно изучают эту возможность.
Добавим, что вчера появилась информация о желании "Арсенала" отдать одного из своих вингеров в аренду в другой клуб.
Напомним, что контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до лета 2026-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.
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