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Дулуб – о слухах на счет проблем ФК Львов: Это анекдот. Завтра расскажу футболистам

Премьер-лига
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Дулуб – о слухах на счет проблем ФК Львов: Это анекдот. Завтра расскажу футболистам

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал слухи на счет проблем клуба:

– Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК Минай и ФК Львов перенесли?

– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все.

– Правда, что 20 игроков ФК Львов отказались подписывать контракт с клубом?

– Это кто вам такое сказал?

– Ходят слухи, как говорится.

–Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два.

Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…

20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.

– Так почему тогда перенесли игру?

– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше”, - сказал Дулуб.

Отметим, что на данный момент на официальном сайте УПЛ "Львов" нет ни одного футболиста в заявке. Такая же проблема и у другого львовского клуба "Рух".

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В статье: Олег Дулуб Львов
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Источник:
FanDay

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