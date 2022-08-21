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Дулуб – о слухах на счет проблем ФК Львов: Это анекдот. Завтра расскажу футболистам
Не подтвердил информацию
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал слухи на счет проблем клуба:
“ – Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК Минай и ФК Львов перенесли?
– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все.
– Правда, что 20 игроков ФК Львов отказались подписывать контракт с клубом?
– Это кто вам такое сказал?
– Ходят слухи, как говорится.
–Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два.
Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…
20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.
– Так почему тогда перенесли игру?
– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше”, - сказал Дулуб.
Отметим, что на данный момент на официальном сайте УПЛ "Львов" нет ни одного футболиста в заявке. Такая же проблема и у другого львовского клуба "Рух".
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