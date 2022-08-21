Дулуб – о слухах на счет проблем ФК Львов: Это анекдот. Завтра расскажу футболистам

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал слухи на счет проблем клуба:

“ – Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК Минай и ФК Львов перенесли?

– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все.

– Правда, что 20 игроков ФК Львов отказались подписывать контракт с клубом?

– Это кто вам такое сказал?

– Ходят слухи, как говорится.

–Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два.

Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…

20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.

– Так почему тогда перенесли игру?

– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше”, - сказал Дулуб.