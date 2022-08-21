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Заря удалила новость о том, что первый тур УПЛ покажет Setanta

Премьер-лига
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Эпопея продолжается

Заря удалила новость о том, что первый тур УПЛ покажет Setanta

Фото: УНИАН

Новина українською

Вчера, 20-го августа, луганская "Заря" на своем официальном сайте анонсировала, что поединок первого тура УПЛ против полтавской "Ворсклы" будет показана на канале Setanta Sports.

Но сегодня луганчане убрали это новосное сообщение из всех своих социальных сетей и клубного сайта.

Напомним, "Заря" сыграет против "Ворсклы" 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи: 15:00. Ранее Игорь Суркис заявил, что домашние матчи луганской "Зари" будут транслироваться на канале 2+2.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Телеканал Setanta Sports телепул
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