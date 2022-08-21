Заря удалила новость о том, что первый тур УПЛ покажет Setanta

Вчера, 20-го августа, луганская "Заря" на своем официальном сайте анонсировала , что поединок первого тура УПЛ против полтавской "Ворсклы" будет показана на канале Setanta Sports.

Но сегодня луганчане убрали это новосное сообщение из всех своих социальных сетей и клубного сайта.

Напомним, "Заря" сыграет против "Ворсклы" 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи: 15:00. Ранее Игорь Суркис заявил, что домашние матчи луганской "Зари" будут транслироваться на канале 2+2.