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Заря удалила новость о том, что первый тур УПЛ покажет Setanta
Эпопея продолжается
Фото: УНИАН
Вчера, 20-го августа, луганская "Заря" на своем официальном сайте
Но сегодня луганчане убрали это новосное сообщение из всех своих социальных сетей и клубного сайта.
Напомним, "Заря" сыграет против "Ворсклы" 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи: 15:00. Ранее Игорь Суркис заявил, что домашние матчи луганской "Зари" будут транслироваться на канале 2+2.
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