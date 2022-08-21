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Рух прекратил сотрудничество с Карасюком
Обоюдное решение сторон
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Официальный сайт львовского "Движения" объявил о том, что Роман Карасюк покинул состояние "желто-черных".
Опорный полузащитники и клуб пришли к решению о прекращении сотрудничества.
31-летний хавбек выступал команду с начала 2021 года. В футболке "львов" Роман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два ассиста.
"Футбольный клуб "Рух" искренне благодарит Романа Карасюка за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - прокомментировал данное решение клубный сайт.
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