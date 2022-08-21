  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух прекратил сотрудничество с Карасюком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух прекратил сотрудничество с Карасюком

Премьер-лига
(1 голосов)

Обоюдное решение сторон

Рух прекратил сотрудничество с Карасюком

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт львовского "Движения" объявил о том, что Роман Карасюк покинул состояние "желто-черных".

Опорный полузащитники и клуб пришли к решению о прекращении сотрудничества.

31-летний хавбек выступал команду с начала 2021 года. В футболке "львов" Роман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два ассиста.

"Футбольный клуб "Рух" искренне благодарит Романа Карасюка за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - прокомментировал данное решение клубный сайт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Карасюк Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде