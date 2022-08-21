Рух прекратил сотрудничество с Карасюком

Официальный сайт львовского "Движения" объявил о том, что Роман Карасюк покинул состояние "желто-черных".

Опорный полузащитники и клуб пришли к решению о прекращении сотрудничества.

31-летний хавбек выступал команду с начала 2021 года. В футболке "львов" Роман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два ассиста.