Ворскла купила форварда сборной Албании Тауланта Сефери

Полтавская "Ворскла" продолжает усиливаться перед предстоящим сезоном УПЛ после того, как команду покинуло множество игроков. Так, издание Arkeleu сообщает о том, что клуб приобрел форварда национальной сборной Албании Тауланта Сефери.

По информации медиа, "Тирана" получила за нападающего 500 тысяч долларов. Как сообщается, Сефери подписал с "Ворсклой" трехлетний контракт. Всего за период его действия Таулант заработает 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне албанской лиги форвард стал одним из лучших игроков турнира, забив 18 голов и отдав 10 ассистов. Также он уже успел отыграть десять матчей за национальную сборную Албании, забив 1 гол (Исландии в Лиге Наций).