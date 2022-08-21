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Ворскла купила форварда сборной Албании Тауланта Сефери

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтавский клуб заплатил полмиллиона евро за игрока

Ворскла купила форварда сборной Албании Тауланта Сефери

Фото: Oversport News

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" продолжает усиливаться перед предстоящим сезоном УПЛ после того, как команду покинуло множество игроков. Так, издание Arkeleu сообщает о том, что клуб приобрел форварда национальной сборной Албании Тауланта Сефери.

По информации медиа, "Тирана" получила за нападающего 500 тысяч долларов. Как сообщается, Сефери подписал с "Ворсклой" трехлетний контракт. Всего за период его действия Таулант заработает 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне албанской лиги форвард стал одним из лучших игроков турнира, забив 18 голов и отдав 10 ассистов. Также он уже успел отыграть десять матчей за национальную сборную Албании, забив 1 гол (Исландии в Лиге Наций).

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В статье: Ворскла (Полтава) Албания Тирана (Тирана)
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