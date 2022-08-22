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Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 23 августа 2022

Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпионат возвращается после восьмимесячной паузы, длинною в жизнь. И не подумайте, это не банальные слова в надежде выбить положительные отзывы или сострадание. За последнее время изменилось все. И футбол, в том числе. Открывать новую кампанию доверили "Шахтеру" и "Металлисту 1925", которые 23-го августа проведут очный матч в Киеве.

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"Горняки" за лето потеряли главного тренера и почти всех легионеров в придачу. Украинский состав "Шахтера" - звучит необычно, не правда ли? У "Металлиста 1925" изменений меньше, однако кадровые рокировки также имели место, а значит нас ожидает интересный и непредсказуемый матч. Как и весь сезон в целом.

Смотрите матч первого тура УПЛ во вторник, 23-го августа, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00. "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства.

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Трансляція матчу Шахтар - Металліст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Металлист" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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clasicus (Сеул)
22.08.2022 в 12:56
А вже відомо які саме 1-2 матчі першого туру Сетанта буде показувати на Ютубі?
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