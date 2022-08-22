Черноморец - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Одесский и ровенский клубы образца прошлого сезона были настоящими антагонистами. Одни делали ставку на арендованную молодежь, сильно изменив состав после выхода в УПЛ, другие - наоборот, не меняли почти ничего, ориентируясь на проверенных ребят. Первая часть сезона показала, что тактика "Вереса" оказалось более успешной, однако "Черноморец" усилился зимой и готовился преподнести сюрприз. Увы, не сумел.

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Этот сезон "Черноморец" вновь начинает с серьезными обновлениями, с хорошо знакомым Григорчуком и с непонятными амбициями. "Верес" также вызывает вопросы - громких трансферов команда не совершает, но за счет сплоченности, организации и идей Вирта всегда готова удивить, как это было год назад.

Смотрите матч первого тура УПЛ во вторник, 23-го августа, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства.

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