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Черноморец - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Верес", украинская Премьер-лига, 23 августа 2022

Черноморец - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Одесский и ровенский клубы образца прошлого сезона были настоящими антагонистами. Одни делали ставку на арендованную молодежь, сильно изменив состав после выхода в УПЛ, другие - наоборот, не меняли почти ничего, ориентируясь на проверенных ребят. Первая часть сезона показала, что тактика "Вереса" оказалось более успешной, однако "Черноморец" усилился зимой и готовился преподнести сюрприз. Увы, не сумел.

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Этот сезон "Черноморец" вновь начинает с серьезными обновлениями, с хорошо знакомым Григорчуком и с непонятными амбициями. "Верес" также вызывает вопросы - громких трансферов команда не совершает, но за счет сплоченности, организации и идей Вирта всегда готова удивить, как это было год назад.

Смотрите матч первого тура УПЛ во вторник, 23-го августа, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства.

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Трансляція матчу Чорноморець - Верес
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Верес" на UA-Футбол>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
22.08.2022 в 17:18
Якийсь сюр: анонсували ж що Сетанта покаже в цей час Зорю з Ворсклою!!!
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