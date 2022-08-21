Григорчук: Этим летом селекционный отдел Черноморца сделал больше, чем можно было ожидать

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился ожиданиями нового сезона УПЛ.

"Слава богу и ВСУ, что футбол в Украине восстанавливается и сезон 22/23 состоится. Мы благодарны и гордимся нашими защитниками страны. Благодаря спорту мы можем показать силу нашей нации и государства. Этот чемпионат – серьезный тест на качество работы всех клубов и всех сопутствующих служб, обеспечивающих функционирование и безопасность матчей.

Этим летом наш селекционный департамент сделал больше, чем можно было ожидать в такой ситуации на трансферном рынке. Особенно тяжело было привлекать качественных легионеров. Но еще некоторое количество футболистов нам необходимо для полной комплектации, и в оставшееся время до закрытия трансферного окна мы их должны выбрать и подписать. В этих кратких временных условиях мы остановимся на тех, кто будет вызывать меньше сомнений.

Графический дизайнер клуба публикует нашу игровую схему как 4-3-3. Но будет ли у нас классическая нидерландская схема или 4-2-3-1 зависит от конкретного соперника и фазы матча. Не так важна базовая расстановка, как способность команды реализовывать план на игру и трансформироваться в ходе встречи.

Точно не сможет начать сезон с первых туров полузащитник Сергей Петько, пока он восстанавливается после травмы. Чемпионат будет очень непредсказуемым, очень сложно пока судить о состоянии практически любой команды УПЛ. Только после того, как мы увидим коллективы на поле, можно будет сказать, кто и насколько силен. Я думаю, что в турнире нет явного фаворита, можно определить группу команд, которые будут бороться за верхние места в таблице.

Меня часто просят сравнить "Черноморец" 2013 и нынешний. Но все команды для меня как родные дети и сравнивать их не буду. Знаю, что черно-синие к сезону 22/23 готовы хорошо и смогут показать сильнейший футбол.

В команде два легионера из дальнего зарубежья, албанский нападающий Реальдо Фили и канадский защитник Манджрекар Джеймс. Мы им благодарны за выбор в пользу Одессы в это время. Для них созданы максимально благоприятные условия, и вся команда пытается облегчить им адаптацию. Это классные профессионалы, хорошо и быстро вливающиеся в коллектив и игровую модель", - рассказал коуч "моряков".