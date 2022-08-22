С одним легионером. Кривбасс опубликовал заявку на сезон УПЛ

"Кривбасс" определился с заявкой на сезон УПЛ-2022/2023. Криворожский клуб заявил для участия в соревнованиях 40 футболистов по двум спискам А и Б: старше 21 года и до 21 года соответственно.

Вратари: №23 Богдан Сарнавский, №33 Андрей Клищук, №1 Богдан Хома, №86 Игорь Омельченко, №85 Владислав Рябенко.

Защитники: №15 Виталий Вернидуб, №13 Иван Зотько, №25 Драган Ловрич, №39 Евгений Опанасенко, №75 Глеб Попчук, №50 Дмитрий Семенов, №5 Тимур Стецков, №24 Владимир Якимец, №88 Илья Ухань, №87 Илья Козубенко.

Полузащитники: №44 Евгений Банада, №19 Назар Волошин, №94 Максим Задерака, №97 Тимур Кораблин, №7 Андрей Понедельник, №2 Вячеслав Рябов, №17 Владислав Семотюк, №11 Никита Татарков, №10 Дмитрий Хомченовский, №22 Денис Шевченко, №21 Иван Козак, №73 Максим Мысляй, №4 Евгений Николашин, №29 Ярослав Гопкало, №83 Даниил Панов, №90 Дмитрий Чудак, №77 Захар Карпусь, №95 Илья Вдовиченко, №89 Ярослав Дружинин, №96 Богдан Пасечный, №91 Артём Чехов.

Нападающие: №27 Роман Дебелко, №18 Денис Устименко, №9 Алексей Хобленко, №81 Святослав Матяш.