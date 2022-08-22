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Еврокубки, два тура УПЛ, приключения украинцев в АПЛ. Расписание футбола на 22-28 августа
На этот раз собрали для вас 34 матча
фото - Олександр Приходько
Последняя неделя августа подарит нам много интересного футбола. Будет окончательно сформирован состав участников групповых этапов еврокубков, наконец-то стартует Чемпионат Украины, ну и конечно матчи ТОП-лиг. Чтобы не пропустить самое важное, мы традиционно подготовили для вас расписание на следующие семь дней.
Понедельник, 22 августа
Тур доиграют в Англии, при этом мы станем свидетелями величественного северо-западного дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Параллельно в Италии "Рома" будет экзаменовать новичка, а "Ювентус" сыграет с "Сампдорией".
- "Рома" – "Кремонезе". Серия А. Начало 19:30
- "Ювентус" – "Сампдория". Серия А. Начало 21:45
- "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". АПЛ. Начало 22:00
Вторник, 23 августа
Днем можно будет насладиться матчами Украинской Премьер-лиги. Откроют сезон "Шахтер" и "Металлист 1925", центральный поединок в первом туре сыграют "Заря" и "Ворскла", "Кривбасс" сыграет на выезде с "Колосом". Ну а вечером будем надеяться на чудо от киевского "Динамо" в поединке с "Бенфикой".
- "Шахтер" – "Металлист 1925". УПЛ. Начало 13:00
- "Заря" – "Ворскла". УПЛ. Начало 15:00
- "Черноморец" – "Верес". УПЛ. Начало 15:00
- "Колос" – "Кривбасс". УПЛ. Начало 17:00
- "Бенфика" – "Динамо". ЛЧ. Начало 22:00
Среда, 24 августа
В День Независимости Украины в УПЛ будет только один матч - "Рух" померяется силами с "Металлистом". Вечером же рекомендуем обратить внимание на противостояние ПСВ и "Рейнджерс", их первая игра завершилась со счетом 2:2. Да и пара "Динамо" Загреб - "Буде-Глимт" выглядит довольно привлекательно.
- "Рух" – "Металлист". УПЛ. Начало 15:00
- ПСВ – "Рейнджерс". ЛЧ. Начало 22:00
- "Динамо" З – "Буде-Глимт". ЛЧ. Начало 22:00
Четверг, 25 августа
В этот день рекомендуем вам посмотреть дерби Кировоградской области между "Ингульцем" и "Александрией". Вечером "Днепр-1" попытается все же получить путевку в групповой этап Лиги Европы в противостоянии с кипрским АЕКом. В перечне других матчей напомним об "украинском" противостоянии "Славии" и "Ракува" в Лиге Конференций, за которые играют Качараба и Кочергин. Венгерский "Фехервар", за который играют многие украинцы, близок к сенсации в противостоянии с "Кельном", ведь выиграл первый матч 2:1. Также статусный поединок между "Твенте" и "Фиорентиной".
- "Ингулец" – "Александрия". УПЛ. Начало 13:00
- АЕК – "Днепр-1". ЛЕ. Начало 19:00
- "Фехервар" – "Кельн". ЛК. Начало 20:00
- "Славия" – "Ракув". ЛК. Начало 20:00
- "Твенте" – "Фиорентина". ЛК. Начало 20:00
Пятница, 26 августа
В последний рабочий день недели можно взять небольшой перерыв, а можно посмотреть матч "Лацио" – "Интер".
- "Лацио" – "Интер". Серия А. Начало 21:45
Суббота, 27 августа
На следующих выходных еще и стартует Первая лига Украины, но в нашем обзоре мы пока ограничимся УПЛ. Выйдет ли "Львов" на игру с "Зарей", сказать трудно, а вот матчи "Ворскла" – "Верес" и "Металлист 1925" – "Черноморец" идут по расписанию.
В Англии не забываем следить за матчами наших звезд – "Эвертон" Миколенко сыграет с "Брентфордом", а "Арсенал" Зинченко попытается продолжить победную серию в противостоянии с "Фулхэмом". Среди других матчей бросается в глаза противостояние "Лестера" и "Манчестер Сити". В Италии включайте "Ювентус" – "Рома", а в Германии "Баварию" попытается остановить "Боруссию" из Менхенгладбаха.
- "Ворскла" – "Верес". УПЛ. Начало 13:00
- "Металлист 1925" – "Черноморец". УПЛ. Начало 15:00
- "Брентфорд" – "Эвертон". АПЛ. Начало 17:00
- "Челси" – "Лестер". АПЛ. Начало 17:00
- "Арсенал" – "Фулхэм". АПЛ. Начало 19:30
- "Бавария" – "Боруссия" М. Бундеслига. Начало 19:30
- "Ювентус" – "Рома". Серия А. Начало 19:30
- "Милан" – "Болонья". Серия А. Начало 21:45
Воскресенье, 28 августа
В УПЛ будет три матча, сыграют главные претенденты на награды. Если вы и дня не можете прожить без АПЛ, смотрите поединок "Тоттенхэма" с "Ноттингемом". Возможно, Руслан Малиновский все еще будет оставаться в "Аталанте", тогда он должен выйти на игру против "Вероны". Но в Италии стоит еще обратить внимание на противостояние двух ярких команд – "Наполи" и "Фиорентины". В Испании в этот день сыграют и "Барселона", и Реал. Но говорят, что самый красивый футбол в Европе сейчас показывает ПСЖ – Месси, Неймар, Мбаппе и компания сыграют с "Монако".
- "Колос" – "Рух". УПЛ. Начало 13:00
- "Шахтер" – "Кривбасс". УПЛ. Начало 15:00
- "Динамо" – "Днепр-1". УПЛ. Начало 17:00
- "Ноттингем" – "Тоттенхэм". АПЛ. Начало 18:30
- "Верона" – "Аталанта". Серия А. Начало 19:30
- "Барселона" – "Вальядолид". Ла Лига. Начало 20:30
- "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Начало 21:45
- ПСЖ – "Монако". Лига 1. Начало 21:45
- "Эспаньол" – "Реал". Ла Лига. Начало 23:00
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