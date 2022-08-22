Официально. Шахтер объявил о переходе Ивана Петряка

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о переходе вингера "Фехервара" Ивана Петряка. Контракт с 28-летним украинцем подписан на 4 года, сообщает пресс-служба "горняков".

Петряк с 2011-го выступал за "Зарю", дебютировал в УПЛ в возрасте 17 лет в матче с "горняками". За 5 сезонов в составе луганчан провел 74 матча и забил 6 мячей. Признавался лучшим молодым футболистом Украины (2015). Летом 2016 года перешел в "Шахтер", но еще сезон отыграл за "Зарю" на правах аренды (34 матча, 6 мячей, 8 ассистов). 17 июля 2017 года дебютировал за "оранжево-черных" и в сезоне-2017/18 сыграл за команду в 17 матчах, отметившись 2 голами.

Сезон-2018/19 провел в аренде в венгерском "Ференцвароше" (36 матчей, 6 голов, 12 ассистов). Летом 2019 года подписал контракт с ФК "МОЛ Фехервар", за который выступал на протяжении последних 3 лет (124 матча, 28 мячей, 26 ассистов).

С 2012 года играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В марте 2016 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 5 матчей.