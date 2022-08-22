Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Александрия перенесен на 25 августа

Руководство Украинской Премьер-лиги внесло изменения в календарь на сезон-2022/23. Поединок 7-го тура между "Ингульцом" и "Александрией" состоится 25 августа, а не 15 октября, как планировалось ранее.

Встреча пройдет в Петрово и начнется в 13:00.

Отметим, что "Ингулец" и "Александрия" - соперники "Динамо" и "Днепра-1" в стартовом туре УПЛ соответственно. Однако эти матчи были перенесены на 16 ноября из-за участия киевлян и днепрян в квалификации еврокубковых турниров.