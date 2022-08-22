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Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Александрия перенесен на 25 августа

Премьер-лига
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Очередные изменения в календаре чемпионата

Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Александрия перенесен на 25 августа

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Руководство Украинской Премьер-лиги внесло изменения в календарь на сезон-2022/23. Поединок 7-го тура между "Ингульцом" и "Александрией" состоится 25 августа, а не 15 октября, как планировалось ранее.

Встреча пройдет в Петрово и начнется в 13:00.

Отметим, что "Ингулец" и "Александрия" - соперники "Динамо" и "Днепра-1" в стартовом туре УПЛ соответственно. Однако эти матчи были перенесены на 16 ноября из-за участия киевлян и днепрян в квалификации еврокубковых турниров.

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Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Александрия перенесен на 25 августа - изображение 1
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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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