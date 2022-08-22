Минай не внес Селезнева в заявку на новый сезон УПЛ

В официальной заявке "Миная" на новый сезон УПЛ отсутствует нападающий Евгений Селезнев. Пока из форвардов в команде заявили Олега Вишневского, Данила Голуба и Данила Колесника. Изменения в заявку можно вносить до 31 августа.

Пока это выглядит странно, так как Селезнев находился в расположении клуба и участвовал в благотворительных матчах. 37-летний футболист перебрался в "Минай" прошлым летом. В первой половине сезона УПЛ он забил 1 гол и выполнил 1 ассист в 16 матчах.

Новый чемпионат Украины стартует 23 августа. Матч "Миная" в 1-м туре со "Львовом" был перенесен.