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Минай не внес Селезнева в заявку на новый сезон УПЛ

Премьер-лига
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Изменения в заявке можно делать до 31 августа

Минай не внес Селезнева в заявку на новый сезон УПЛ

Фото: ФК Минай

Новина українською

В официальной заявке "Миная" на новый сезон УПЛ отсутствует нападающий Евгений Селезнев. Пока из форвардов в команде заявили Олега Вишневского, Данила Голуба и Данила Колесника. Изменения в заявку можно вносить до 31 августа.

Пока это выглядит странно, так как Селезнев находился в расположении клуба и участвовал в благотворительных матчах. 37-летний футболист перебрался в "Минай" прошлым летом. В первой половине сезона УПЛ он забил 1 гол и выполнил 1 ассист в 16 матчах.

Новый чемпионат Украины стартует 23 августа. Матч "Миная" в 1-м туре со "Львовом" был перенесен.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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