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Будет работать и Монзуль. Судейские назначения на стартовый тур УПЛ
Система VAR будет только на одном поединке
СК Днепр-1
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на первый тур нового сезона УПЛ-2022/23.
23 августа (вторник)
"Шахтер" - "Металлист 1925". Киев. НСК "Олимпийский". 13:00. Арбитр – Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев),
"Заря" - "Ворскла". Ужгород. "Авангард". 15:00. Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков),
"Черноморец" - "Верес". Киев. УТК имени Банникова. 15:00. Арбитр – Николай Балакин (Киевская область),
"Колос" - "Кривбасс". Ковалевка. Стадион "Колос". 17:00. Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область).
24 августа (среда)
"Рух" - "Металлист". Львов. Стадион "Украина". 15:00. Арбитр – Денис Шурман (Киевская область).
25 августа (четверг)
"Ингулец" - "Александрия" (перенесенный матч 7-го тура УПЛ). Петрово. "Ингулец".13:00. Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
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