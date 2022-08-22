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Будет работать и Монзуль. Судейские назначения на стартовый тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система VAR будет только на одном поединке

Будет работать и Монзуль. Судейские назначения на стартовый тур УПЛ

СК Днепр-1

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на первый тур нового сезона УПЛ-2022/23.

23 августа (вторник)

"Шахтер" - "Металлист 1925". Киев. НСК "Олимпийский". 13:00. Арбитр – Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев),

"Заря" - "Ворскла". Ужгород. "Авангард". 15:00. Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков),

"Черноморец" - "Верес". Киев. УТК имени Банникова. 15:00. Арбитр – Николай Балакин (Киевская область),

"Колос" - "Кривбасс". Ковалевка. Стадион "Колос". 17:00. Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область).

24 августа (среда)

"Рух" - "Металлист". Львов. Стадион "Украина". 15:00. Арбитр – Денис Шурман (Киевская область).

25 августа (четверг)

"Ингулец" - "Александрия" (перенесенный матч 7-го тура УПЛ). Петрово. "Ингулец".13:00. Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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