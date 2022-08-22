Заря - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это будет один из первых матчей нового чемпионата. "Заря" и "Ворскла" должны были проводить старт УПЛ между поединками еврокубков, но обе уже "благополучно" закончили для себя европейский сезон. Теперь приходится сконцентрироваться только на внутренней арене.

Еще один подтекст этого поединка – персона Виктора Скрипника. В прошлом году он возглавлял "Зарю", а сейчас попытается вывести на новый уровень полтавскую команду. И третье – до сих пор непонятно, что с трансляцией. Ранее "Заря" (она организовывает матч) писала о трансляции на платформе "Сетанта Спорт", однако потом убрала новость. Сейчас идут разговоры об УНИАН или "2+2".

Точно будет доступна текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

В целом же, матч состоится во вторник, 23-го февраля, в 15:00 на ужгородском стадионе "Авангард".