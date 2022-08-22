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Заря - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.08.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Это будет один из первых матчей нового чемпионата. "Заря" и "Ворскла" должны были проводить старт УПЛ между поединками еврокубков, но обе уже "благополучно" закончили для себя европейский сезон. Теперь приходится сконцентрироваться только на внутренней арене.

Еще один подтекст этого поединка – персона Виктора Скрипника. В прошлом году он возглавлял "Зарю", а сейчас попытается вывести на новый уровень полтавскую команду. И третье – до сих пор непонятно, что с трансляцией. Ранее "Заря" (она организовывает матч) писала о трансляции на платформе "Сетанта Спорт", однако потом убрала новость. Сейчас идут разговоры об УНИАН или "2+2".

Точно будет доступна текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

В целом же, матч состоится во вторник, 23-го февраля, в 15:00 на ужгородском стадионе "Авангард".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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