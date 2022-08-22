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Канал 2+2 объявил, что будет показывать домашние матчи четырех клубов УПЛ

Премьер-лига
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Канал 2+2 объявил, что будет показывать домашние матчи четырех клубов УПЛ

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Медиагруппа "1+1" media сообщила, что будет транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Металлиста" в чемпионате Украины.

"1+1 media поддерживает болельщиков и ценителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря" и "Металлист".

С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

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Со своей стороны, 1+1 media обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые передают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине.

Прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно.

Все расходы, связанные с организацией телетрансляций матчей клубов, 1+1 media будет покрывать самостоятельно. В компании отмечают, что сейчас крайне важно быть максимально близкими зрителям и болельщикам. Поэтому позиция 1+1 media совпадает с позицией футбольных клубов, цель которых – объединить максимальное количество болельщиков вокруг футбольных матчей, предоставляя им возможность бесплатного просмотра и масштабировать интерес к футболу среди миллионов украинцев во всем мире", - говорится в заявлении.

Также указано, что первая игра, которую будет транслировать 1+1 media, состоится завтра, 23 августа в 15:00 между "Зарей" и "Ворсклой". Матч будет доступен на телеканале "2+2".

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В статье: Заря (Луганск) Телеканал 2+2 Динамо (Киев) СК Днепр-1 телепул Металлист (Харьков)
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Источник:
2plus2.ua

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Комментарии (44)
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Dimoncho (Kharkiv)
22.08.2022 в 17:28
як же дістали ці суркисівські-коломойські виродки!
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+3
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.08.2022 в 17:27
Та пох , через інтернет все чеше норм . Хіба що по 2і2 на Т2 коли вдома . А ви собі далі доводьте , який олігарх подачку кращу кинув , чи просто пограбував і забив на вас .
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+2
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
22.08.2022 в 17:26
Украинский примитивный ногомяч как всегда можно будет смотреть на любых пиратских ресурсах(спасибо Великим Пиратам!), вне зависимости от того, кто будет транслятором.
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.08.2022 в 17:29
Ти випередив мене , поки я шкрябав . +
Ответить
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.08.2022 в 16:57
Ахметка, гнида підкацопська, розв'язав цю війну, а тепер мовчить про знищений Маріуполь та й інший Дамбас. Як гівна в рот набрав. Та наші клуби ще повинні доплачувати тим хто бажає подивитися це гівновидовище)))
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+5
-12
олег донецьк Украіна (донецьк)
22.08.2022 в 17:08
смени пластинку петух дырявый.суркисы во во время войны развлекаются в монако??? это нормально?выли чучелы и мутили воду когда были футболы.теперь и сетанта поперёк горла.поменьше гавкай и лижи суркисне молча. ..... долб...б
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+5
-2
avatar
Полiccя (Житомир)
22.08.2022 в 16:51
штрафувати , знімати очки . Якщо не дійде то виключити з УПЛ . Нехай грають між собою .
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+15
-7
LEVgcUqs (Чернігів)
22.08.2022 в 17:06
Підтримую, оце молодець!, або грошей у кармані гроші не клюють на всілякі сетанти і мегого, або хоче щоб полісся житомирське перескочило зразу в УПЛ минувши нижчі ліги. Але повинен сказати, що по- перше без Динамо то і грати буде ніде, і по друге сам чемпіонат УПЛ без цих чотирьох команд перетвориться взагалі у 2 -лігу , а ці команди дійсно будуть грати чемпіонат і для глядачів.
Ответить
+4
-12
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.08.2022 в 16:48
Молодці, хоч щось безкоштовне для народу у ці важкі часи, окрім раб сили для олігархів.
Ответить
+7
-13
олег донецьк Украіна (донецьк)
22.08.2022 в 17:09
дырявые благодетели и святоши.слюни подбери .....
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+2
-2
kiwa83 (черкаси)
22.08.2022 в 16:37
Ось і побачимо чого варта наша уаф, проковтнуть чи ні? Чи все ж будуть знімати очки.
Ответить
+11
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:43
Коли Ахметов скориставшись приходом до влади яника і ригів в 2010, продавив усунення офіційного транслятора ЧУ канал УТ1 і фактично віджав у нього права на трансляцію, то ФФУ це проковтнула... А Ут1 був ідеальний варіант - не належав ні Ахмету, ні суркам, ні Яріку, ні Бєні!
Ответить
+7
-15
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:44
Ідіот, ти вже поставив камеру в кінотеатрі, щоб безкоштовно транслювати фільми на ютубі? Як ти там казав? Свобода журналістики закріплена в конституції?
+9
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:48
Ну якщо ти проти паралельних трансляцій, то де ти був у 2008-2009? Канали Футбол САМЕ ЦЕ І РОБИЛИ!!! Я тут на форумі давно, ще за старого дизайну сайту зареєстрований, я твоїх протестів проти таких дій Пєнісова не бачив! Так ти Ахметову лижеш, да?
+4
-13
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:49
То де я можу твої трансляції глянути з кінотеатрів? Чи твоя порожня голова не думає, що ляпає?
+7
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:53
Емм, а де я то писав? Ти сам про кінотеатри щось видумав собі. Досить бухать))
+2
-11
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
22.08.2022 в 17:06
Звісно ти такого не казав. Ти же ніколи тут фігню не морозив і Сурку не вилизував))))))
+6
-3
Mick Mars (Київ)
22.08.2022 в 17:15
Досить уже! Бо ще нарветеся на бан... Хто хоче платить - платитиме, хто не хоче - той просто не дивитиметься! У УПЛ і так рейтинги нижче плінтусу після трансляцій на Футбол 1, а зараз очевидно ще впадуть... Якщо хтось думає, що проти Сетанти лише фанати суркісні чи за Сетанту лише фанати ахмета, то він розумово обмежений і бачить чорно-білу картину світу! Тобто доперти, що у людей можуть бути абсолютно різні причини, мізки не дозволяють? Хтось не платитиме, бо йому нецікава УПЛ в нинішньому вигляді, хтось через брак коштів, хтось - черезх слабкий інет. Я особисто не проти Сетанти, але вважаю, що це треба було б починати після війни, а поки дати людям можливість дивитися футбол. Бокс Усіка ж дали подивитися, причому був вибір - в інтернеті на Мегого чи на ТБ по УТ1. Араби просто пішли нам назустріч, бо війна!
+1
-5
alexfc (Киев)
22.08.2022 в 16:37
Потрібно діяти по регламенту. Штрафувати на суму більшу чім вони отримають від 1+1, знімати очки, виключати з чемпіонату. Як тільки ДК залишиться без коштів без ЕК, то думка у них відразу зміниться. А може нарешті хтось викупить клуб у Суркісів.
Ответить
+10
-5
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.08.2022 в 16:37
Я смотрю, тут есть не довольные? Но почему никто не хотел учитывать ситуацию в стране с этим пулом. Я не говорю про оплату трансляций, я говорю о том, что во многих сёлах Украины, что бы деды посмотрели футбол им надо потратить несколько тысяч, чтобы это сделать. Просто в стране сотни сел не имеют нормальной телефонной связи не то что интернета.
Ответить
+6
-11
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:43
А ще сотні тисяч людей залишились без телевізор через війну. Відмінити трансляцію?
Ответить
+9
-6
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.08.2022 в 16:44
А что, отменяют трансляции?
+6
-10
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:45
По твоїй логіці, раз у багатьох нема інтернету, то треба потурбуватись про дідів і не показувати на платних каналах. А я тобі кажу, що у багатьох тепер нема телевізорів. Відміняти трансляції через них? Ти багатьом дідусям допоміг?
+5
-6
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.08.2022 в 16:47
4клуба помогли, и тебя это бесит. Только не пойму почему.
+5
-9
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:48
Дєдиваєвалі?
+6
-6
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.08.2022 в 16:50
А ты не подумал, что сейчас на 0 воюют чьи то деды? И со временем 20 летние станут дедами. Мозги включай прежде чем кнопать.
+5
-12
Mick Mars (Київ)
22.08.2022 в 17:19
xутин пуйлo 88 (Десь там) Я так бачу, в тебе така забава - зайти в коменти УА-Футбол і полити всіх лайном... І так із дня у день тільки такі пости від тебе і видно. Баби не дають, чи шо?))
Ответить
+1
-4
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
22.08.2022 в 17:22
Як зі старту виявити школяра? Для нього найбільше людське щастя - щоб баби давали))) Ти навіщо перелогінився? Думаєш, що ти ідіот я лише по ніку бачу?)
+2
-2
Mick Mars (Київ)
22.08.2022 в 17:28
Ага, я ігорьок суркіс і в мене тут 20 ніків! І в переривах між казіно я тут вишукую в постах xутин пуйло 88 (Десь там) і тролю його, бо він зриває мій коварний план показувати футбол на 2+2...
+1
-2
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
22.08.2022 в 17:31
Так натролив, що аж на інший аккаунт перемкнувся. Ото ти тролляка
+1
-1
Djоn (Киев)
22.08.2022 в 16:25
Скоро л0хторату почне доходити, що всю воду в українському футболі мутив зовсім не Ахметов.
Ответить
+12
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:37
Мутили всі олігархи потроху - і Ахметов, і Сурки, і Бєня, і Ярік, і Жеваго... Бо якщо є свій канал, то нафіга їм той телепул? Думаєте, коли Ахметов при Янику добився усунення ут1, який був роками офіційним транслятором ЧУ, то це він не мутив воду?
Ответить
+6
-13
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:42
Ідіот, ти знову виходиш на зв'язок? А де ти був, коли була новина була про Сурка в казино Монако? На Медведчука з Суркісньою бочку не катиш? Лиш облизуєш руку опзжешників, які тебе годують?
+9
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:47
Емм, а для тебе новина, що сурок-менший ігроман? Ну це всі знали ще 10 років тому... Трансляції УПЛ тут до чого?
+3
-13
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
22.08.2022 в 16:48
Так чого це ти ту новину не прокментував? Ти же такий бієць за справедливість? Хіба ні?))
+9
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.08.2022 в 16:52
Чоловіче, попустися і визнай, що ти В МЕНШОСТІ тут! Ну не хоче тут більшість платити за УПЛ! Подивися на лайки під коментами за і проти телепулу! Причому, пости проти платних трансляцій пишуть користувачі з усієї України. Їх всіх купили суркіси з Бєньою? Ти ж тут Зєлю постійно захищаєш і кажеш, що його підтримує більшість? Так а хулі ти тоді не можеш прийняти думку більшості щодо телетрансляцій? Спеціально для таких, як ти соцопитування провели! Так чим 73% за Зєлю відрізняється від 73 чи 75% за безплатну трансляцію УПЛ?
+3
-12
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
22.08.2022 в 17:07
Ідіот, 2+2 - це проект Бєні, який спонсорує Зелю. Ти своїм переглядом робиш їм касу, В тебе дисонансу нема? Може краще підтримаєш Петра і будеш дивитись його 5 канал? Чи ти підтримуєш тільки тоді, коли зручно особисто тобі? Ну от я Суркісом. Під час війни спускати гроші в казино. А ти навіть не тявкнув)))Чи для тебе нормально під час війни спочатку вивозити валізи грошей (щось ти не висловлював своє фе), а потім витрачати їх в казино Монако (знову язик в сраку запхнув). Що це таке? Ти ж такий ідейний? Ти безнадійний ідіот і розмову можна закінчувати?
+7
-2
Черноморчик (Одесса )
22.08.2022 в 16:18
Все права должны быть у УПЛ и только ей решать кому и за сколько показывать . Сурков понимал , когда был противовес в виде футболов ахметовских . Понятно что откоментировать и показать можно по разному . Ну а сейчас кто им доктор . Хитрозачатые маланцы .
Ответить
+9
-4
Mick Mars (Київ)
22.08.2022 в 17:30
Чому? З 1991 по 2019 чи 2020 права були у клубів...
Ответить
0
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
22.08.2022 в 16:12
А решті клубів як заробляти? Як влаштовувати трансляцію? Суркіса зрозуміти можу, сидить на російському баблі і йому ці копійки від трансляцій десь. А решті клубів як виживати?
Ответить
+10
-4
Mick Mars (Київ)
22.08.2022 в 17:03
А у нас типу клуби тільки на трансляціях заробляли? Клуби заробляють на продажі одного гравця значно більше, ніж пропонує Сетанта...
Ответить
+1
-5
Kela (Одесса)
22.08.2022 в 16:00
а как же единый пул? Конченные плюсы, меня не интересуют ТОЛЬКО эти четыре команды, или всех или вслед за русским кораблем!
Ответить
+7
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.08.2022 в 15:59
Думаємо , що падєлка іде за ро**іяньським кораблем
Ответить
+2
-12
олег донецьк Украіна (донецьк)
22.08.2022 в 16:33
у тебя есть чем думать чмо?ты .....способен лишь усердно лизать суркисне.и на.... пойдёшь вместе со своим хозяином.там вам .... и место
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+4
-2

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