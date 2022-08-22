Канал 2+2 объявил, что будет показывать домашние матчи четырех клубов УПЛ

Медиагруппа "1+1" media сообщила, что будет транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Металлиста" в чемпионате Украины.

"1+1 media поддерживает болельщиков и ценителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря" и "Металлист".

С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

Читайте также Рух предлагает УПЛ создать ОТТ-платформу

Со своей стороны, 1+1 media обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые передают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине.

Прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно.

Все расходы, связанные с организацией телетрансляций матчей клубов, 1+1 media будет покрывать самостоятельно. В компании отмечают, что сейчас крайне важно быть максимально близкими зрителям и болельщикам. Поэтому позиция 1+1 media совпадает с позицией футбольных клубов, цель которых – объединить максимальное количество болельщиков вокруг футбольных матчей, предоставляя им возможность бесплатного просмотра и масштабировать интерес к футболу среди миллионов украинцев во всем мире", - говорится в заявлении.

Также указано, что первая игра, которую будет транслировать 1+1 media, состоится завтра, 23 августа в 15:00 между "Зарей" и "Ворсклой". Матч будет доступен на телеканале "2+2".