Йовичевич: Футбол – один из факторов, дающий эмоции стране и людям, борющимся за всех нас

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич дал свой комментарий накануне старта нового сезона УПЛ.

"– Насколько сложно готовиться к новому сезону во время войны? И что было самым тяжелым в подготовке?

– Сложно было так же, как и вам подготовиться к этому разговору, к своей работе. Это наша работа, и мы воспринимаем это как профессионализм, как очень большую ответственность – показать миру, что жизнь в Украине не останавливается, а продолжается. И футбол – один из факторов, дающий эмоции целой стране и людям, которые сражаются за всех нас. Это имеет для нас очень большое значение – не только для "Шахтера", а и для всей УПЛ, – чтобы продолжить жизнь, чтобы показать миру, что футбол идет дальше. Это тяжело. Но на данный момент, возможно, футбол не так важен, как это движение – общественное, социальное, жизненное.



– Вы довольны готовностью команды к сезону? Что уже удалось сделать и над чем еще надо работать?

– Как и для других команд, для нас будет показателен завтрашний матч. Много информации тактической, физической, психологической получим после матча как мы, так и целая УПЛ. Думаю, к первым матчам никто не будет на пике формы – это невозможно. Сборы – это одно: меньше давления, меньше психологического прессинга, большие нагрузки. Завтра будет футбол в полном смысле, где ты играешь на результат, есть большой стресс, ответственность, и цена ошибки очень высока. Много молодежи в нашей команде – посмотрим, как будем справляться с давлением, жить со стрессом. Но, считаю, у нас очень большая концентрация таланта, и если она связана с вдохновением, с мотивацией, о которой я говорил, то со временем мы будем все лучше и лучше. В первом матче будет тяжело всем", - заявил Йовичевич.

В первом туре "горняки" сыграют против "Металлист 1925".