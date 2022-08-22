УПЛ. Чемпионат твоей страны возвращается!

Parimatch Ukraine продолжает поддерживать украинский футбол и украинские клубы. Бренд сотрудничает с лучшими командами из разных регионов Украины: чемпионом УПЛ – донецким "Шахтером", участником еврокубков СК "Днепр-1", амбициозным одесским "Черноморцем" и перспективным ФК "Львов".

Украинская Премьер-лига возобновляется после перерыва в восемь месяцев. После многих заседаний официальных лиц, согласований с УЕФА и военными структурами чемпионат Украины сезона 2022/23 все же будет сыгран, причем – в традиционном формате из 16 команд в два круга.

Возрождение национальной лиги – это тоже своего рода победа, показатель того, что мирная жизнь все же превалирует над войной. Украинские клубы будут участвовать в еврокубках, сборные разных возрастных категорий потенциально не потеряют игроков и смогут выступать в ближайших квалификациях к международным турнирам, причастные к организации футбольных матчей люди продолжат работать, и в конце концов украинские болельщики получат возможность наблюдать за игрой.

Без звезд, но с амбициями

С другой стороны, сезон УПЛ 2022/23 особенный. "Десна" и "Мариуполь" покинули лигу не по спортивному принципу. Оба клуба взяли паузу в год на восстановление после последствий боевых действий в каждом из регионов, однако объективно эта пауза может затянуться, и вернутся ли команды – неизвестно. Хотя их место в элите заняли "Кривбасс" и "Металлист" - команды, которые на собственном опыте показали, что возрождение возможно.

Помимо клубов чемпионат потерял и многих игроков. УЕФА разрешила легионерам покидать украинские клубы вопреки контрактным обязательствам, и они, конечно, этим воспользовались. Больше всего пострадали "Шахтер" и "Динамо", вынужденно попрощавшиеся с игроками, которые задавали тон их игре и, собственно, генерировали интерес не только к самим клубам, но и к УПЛ в целом. Украинская Премьер-лига наконец стала лигой украинских команд, но для нее это огромный шаг назад. Немногочисленные легионеры, которые все же приезжают в Украину, скорее создают иллюзию конкурентности и привлекательности чемпионата, чем действительно на него влияют.

Исторический телепул

Все матчи чемпионата будут проведены как можно дальше от регионов, где ведутся активные боевые действия. Поэтому клубы из центра и востока Украины перебираются в Киев или на Запад страны. Зрители на стадион не будут допускаться, на матче могут присутствовать исключительно представители клубов и СМИ.

Из очевидного позитива – создание единого телевизионного пула. УПЛ объявила единственным транслятором канал Setanta, и если "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Рух" в конце концов уменьшат необоснованные амбиции, и поступят по букве закона, то впервые в истории украинского футбола у одного телеканала будут эксклюзивные права на показ чемпионата.

Интриги первого круга

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine уже определил фаворитов и аутсайдеров турнира. Мы уверены, что, несмотря ни на что, наш чемпионат может поразить и подарить интригующие поединки.

УПЛ стартует 23 августа матчем действующего чемпиона "Шахтера" и харьковского "Металлиста 1925". Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Горняки" летом сменили тренера. Место Роберто Де Дзерби занял Игорь Йовичевич. Он же вернул в команду воспитанников Андрея Тотовицкого, Александра Зубкова и Ивана Петряка, и пригласил у хорватского полузащитника Невена Джурасека. Даже потеряв топовых легионеров, "Шахтер" остается главной силой чемпионата и должен без проблем набирать стартовые три очка.

"Черноморец" в Киеве в первом туре будет принимать ровенский "Верес". Одесситы летом попрощались с опытными Сухоцким и Вачиберадзе, подписали Селина, Петька, Политило и еще нескольких молодых игроков, поэтому входят в сезон укомплектованными и в максимальной боевой готовности. "Верес" тоже точечно усилился и сохранил костяк команды. В прошлом сезоне одесситы уступили ровенчанам в чемпионате, однако зимой смогли взять реванш в товарищеском Winter Cup. Теперь без домашних привилегий крепкие середняки украинского футбола попытаются стартовать в чемпионате на положительной ноте.

В первом туре должно было состояться и первое западно-украинское дерби. "Львов" и "Минай" были близки к вылету из элиты прошлого сезона, но по стечению обстоятельств все же снова попытаются доказать, что достойны места в УПЛ. Однако этот матч перенесен из-за недоразумения с заявкой львовян на сезон.

Также матчи 1-го тура с участием "Динамо" Киев и "Днепр-1" перенесены на 16 ноября из-за участия клубов в плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы соответственно.

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