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Покупай новую форму ФК Львов – помогай Украине!

Премьер-лига
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Покупай новую форму ФК Львов – помогай Украине!

Паріматч

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ФК "Львов" совместно с титульным партнером клуба Parimatch Ukraine представили два комплекта формы, в которых команда будет играть в сезоне 2022/23 Украинской Премьер Лиги.

Форма от немецкого бренда JAKO выполнена в классическом ретро-стиле и традиционных клубных цветах. Домашний комплект сине-золотой, выездной – бело-серый. Вратари в этом сезоне будут выступать в красном, желтом и зеленом комплектах формы. На передней части футболки изображен логотип компании Parimatch, на левом рукаве – логотип спонсора клуба "Лимо", на правом – шеврон лиги.

Покупай новую форму ФК Львов – помогай Украине! - изображение 1

Презентация и фотосессия команды в новой экипировке состоялась в исторической части Львова, в частности, возле Пороховой башни, Мемориала памяти Героев Небесной Сотни, муралу, посвященному героям "Азовстали", на площади Рынок и площади перед Оперным театром. Каждая из этих локаций напоминает, что Украина находится в состоянии войны. Главные символы Львова надежно скрыты от вражеских ракет, однако дух города жив, он пульсирует и дает надежду на победное будущее.

Возобновление футбольного сезона – это тоже маленькая победа Украины. ФК "Львов" и его болельщики прилагают максимальные усилия к тому, чтобы помогать Украине на всех фронтах.

Покупай новую форму ФК Львов – помогай Украине! - изображение 2

С первых дней полномасштабной войны по инициативе ФК "Львов" создан благотворительный фонд "Преданные и Отважные", который помогает людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военного вторжения россии и нашли убежище во Львове и Львовской области. Фонд обеспечивает внутриперемещенных лиц пищей, одеждой, вещами первой необходимости, помогает с обустройством мест временного пребывания.

Все средства, вырученные из продажи новой формы ФК "Львов", будут направлены на счет благотворительного фонда "Преданные и Отважные" для обеспечения потребностей ВПЛ.

Покупай новую форму ФК Львов – помогай Украине! - изображение 3

Оба комплекта экипировки команды будут доступны в фан-шопе, который вскоре запустится на официальном сайте клуба, о чем будет сообщено дополнительно.

Титульный партнер ФК "Львов" компания Parimatch Ukraine уже определила фаворитов сезона УПЛ 2022/23.

Болей за ФК "Львов" в новой форме, заряжай на своих вместе с Parimatch и помогай Украине!

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В статье: ФК Львов ПариМатч
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