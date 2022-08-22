Генинсон: Если через три тура не будет договоренности о пуле, то матчи Черноморца не будут транслироваться

На встрече с журналистами, которая состоялась на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне, принимал участие вице-президент клуба Владимир Генинсон. Он охотно отвечал на вопросы гостей "святая святых" одесской команды.

- Какие цели ставят владельцы клуба перед командой?

- У руководства есть одна задача – начать и закончить сезон. Если при Божьей помощи и помощи ВСУ нам удасться завершить этот чемпионат, то время покажет. Но как бы там ни было, а "Черноморец" действительно хотел бы бороться за самые высокие места. И не случайно наш главный тренер говорит, что сейчас непонятно, кто станет чемпионом.

- Нельзя исключать, что в стартующем во вторник чемпионате могут быть определенные риски. Есть ли у клуба план "В" на случай возможных форс-мажорных осбтоятельств?

- Постараюсь ответить на этот вопрос очень политически. Есть Регламент, которому мы обязаны соответствовать. Хотя у нас есть и план "В", и план "С" - об этом мы общались и с тренерским штабом, и с футболистами. Есть несколько вариантов развития событий, которые мы проигрываем внутри клуба. Но будем действовать так, как все прописано в Регламенте. Если есть воздушная тревога, мы останавливаем матч. В случае, если она будет длиться больше сорока минут, то решение принимает делегат матча – либо игра продолжится в этот же день, либо на следующий. Это если брать отдельно взятый поединок. В случае же остановки чемпионата по какой-либо причине, то УПЛ совместно с УАФ и соответствующим министерством будут принимать решение по поводу дальнейших действий.

- За сколько дней "Черноморец" будет выезжать из Одессы с целью как можно эффективнее подготовиться к очередному матчу?

- В каждом отдельном случае будем рассматривать этот вопрос в зависимости от того, кто будет нашим соперником и когда именно целесообразнее выезжать – раньше или позже. По правде говоря, на первый матч чемпионата с "Вересом" мы должны были выехать в воскресенье. Но все же решили, что для нас будет важнее пообщаться с прессой, увидеть всех вас у нас на базе, чтобы рассказать, как "Черноморец" планирует стартовать. В связи с этим выезд на игру был перенесен на утро следующего дня.

- Будут ли транслироваться матчи "Черноморца" в прямом эфире?

- Все игры, которые будут транслироваться официальным транслятором, Setanta, запланированы в прямом эфире. На сегодняшний день есть четыре клуба, которые не вошли в телевизионный пул – с ними ведутся отдельные переговоры со стороны УАФ и УПЛ. Если через три тура не будет достигнуто договоренности, то матчи "Черноморца", к сожалению, транслироваться не будут.

- Намерен ли "Черноморец" помимо уже имеющихся канадца Джеймса Манджрекара и албанца Фили Реальдо подписать еще кого-то из легионеров?

- Да.

Когда вопросы журналистов к участникам пресс-конференции были исчерпаны, Владимир Генинсон остановился на нескольких важных темах, взяв слово у нынешнего пресс-атташе ФК "Черноморец" Игоря Окса.

- Не могу выразить все те эмоции, которые у меня за все месяцы войны накопились, - говорит Генинсон. - В первую очередь хотел бы поблагодарить Администрацию Президента Украины и лично Владимира Зеленского, который дал разрешение на старт чемпионата страны. Многие из вас пишут мне в личных сообщениях, пишут в пабликах, вопрошая: "Как так - в Украине будет проводиться чемпионат?". Могу сказать одно: мы живем, мы боремся и будем бороться. Наши воины ради нас гибнут, чтобы мы могли показать то, ради чего они умирают. Поэтому мы будем играть в Украине. Помимо Администрации Президента хочу также поблагодарить УАФ и УПЛ, которая приняла на себя столь трудное решение – стартовать в день, являющийся для всех украинцев священным. Это ответ на вопрос, который задавался: почему старт чемпионата не был назначен на выходной - 20 августа? Я не могу ответить по поводу того, где безопаснее играть – на стадионе имени Банникова в столице или на арене "Колос" в Ковалевке. И почему в этой же связи не был упомянут тот факт, что донецкий "Шахтер" будет играть в тот же день на НСК "Олимпийский" за два часа до начала стартового поединка "Черноморца"? Это такая же команда, как и все остальные. Все мы стартуем 23 августа – повторюсь, в священный день для Украины. Помимо благодарностей в адрес всех тех, кто участвовал в подготовке к старту сезона-2022/23, хочу также поблагодарить тренерский штаб нашей команды, который вернулся. Хотя многие ставили под сомнение тот факт, что он появится здесь. Но поверьте: половина тренерского штаба из Одессы вообще не уезжала, а вторая половина по первому же звонку оказалась на клубной базе. Когда мы с Романом Иосифовичем (главным тренером Григорчуком – прим. авт.) приехали в Совиньон, все тренеры уже были здесь. Хочу также поблагодарить футболистов, многие из которых были за границей. Более того, многие их семьи остались там. Ребята же вернулись.

Коснувшись темы атмосферы в "Черноморце" и особенностей появления в команде иностранного новичка, вице-президент продолжил благодарить причастных к деятельности клуба людей.

- Хочу сказать по поводу атмосферы в команде. Если легионер, который был в "Черноморце" до войны знал, что в Украине происходит и все же вернулся – значит, он понимал, зачем он возвращается. И поверьте: вернулся этот футболист не за зарплатой. Что касается переговоров с нашим новичком Фили, то они продолжались около недели. И вовсе не из-за войны – это только из-за логистики. Важно было знать, как доставить в Украину человека. Увы, многие футболисты из числа легионеров нам отказывают. Не из-за того, что они непрофессионально подходят к этому вопросу и попросту не хотят тут играть. Нет. Дело в другом: они не хотят расставаться со своими семьями, а везти их сюда боятся. Хочу поблагодарить каждого человека, который работает на нашей клубной базе. Когда мы уезжаем куда-либо для проведения матчей, они остаются в Одессе, ждут нас и готовятся к нашему возвращению. Выражаю благодарность также администрации нашего города – в частности, мэру Одессы, который в столь сложное время подставил плечо нашему клубу. Хочу поблагодарить всех людей, каждый из которых делает что-то для того, чтобы футбол в нашем городе продолжал жить. Это относится к главе Одесской военной администрации Максиму Марченко, который всячески нам помогает. Нет такого дня, чтобы мы ему не позвонили и чтобы он не откликнулся на наше обращение. Война пришла в наш дом, и слава Богу, есть люди, которые протянули руку помощи. У "Черноморца" появилось 16 партнеров, за что я всем очень благодарен. Генеральный партнер Vertex United - собственник нашего клуба, руководители которого во время войны в любой момент могли бы от него отказаться. Но это еще не те люди, которые почувствовали вкус победы. Они не видели еврокубков с участием "Черноморца", они не испытыавали радости по поводу завоевания третьего места, они не знают, что такое бороться на футбольном поле. Это люди, которые знают, что такое футбол, но никогда не были футбольными функционерами. Тем не менее, они продолжили идти с нами по выбранному пути. И нет такого дня, чтобы я не общался с кем-то из наших собственников. Они по очереди мне звонят и каждый из них узнает, что нам нужно. Мы тот клуб, который делает все для своего персонала. А персонал для нас – это не только тренерский штаб и футболисты, а все те, кто работает рядом с нами.