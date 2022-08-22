УПЛ вводит единый мяч Лиги - ФОТО

Украинская Премьер-Лига объявила, что наконец-то вводит единый мяч, которым будут играть все официальные матчи в течение сезона.

Им стал PUMA Orbita Ball.

"PUMA Orbita Ball – это ведущая модель мяча, сертифицированная FIFA, разработанная специально для профессионального футбола.

В сезоне 2022-2023 PUMA будет поставлять официальные мячи для топ лиг больше, чем когда-либо ранее, благодаря их соглашениям с испанской Ла Лигой, с итальянской Серией А и EFL (Чемпионшип, Первая и Вторая Лига). Теперь к этим лигам присоединилась и Украинская Премьер-Лига.

С точки зрения техники PUMA Orbita имеет идеальное строение: мяч, формируемый с помощью высокочастотной технологии, обеспечивает отличную стабильность, устойчивость и пониженное водопоглощение, а также мягкое ощущение мяча.

Новая концепция из 12 панелей: одинаковые по размеру идентичные панели для идеально сбалансированного веса и поведения в полете.

Поверхность: трехмерная поверхность толщиной 1,2 мм для большей прочности и лучшей аэродинамики. Инновационная пена POE для крепкого сцепления, улучшенных характеристик отскока и силы удара", - говорится в сообщении Лиги.