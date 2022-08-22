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Setanta Sports анонсировала показ матча Заря – Ворскла

Премьер-лига
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(2 голосов)

До игры меньше суток

Setanta Sports анонсировала показ матча Заря – Ворскла

ffu.ua

Новина українською

Канал Setanta Sports объявил, что покажет матч 1-го тура УПЛ "Заря" – "Ворскла".

Поединок состоится 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи в 15:00.

Отметим, что до недавнего времени еще не было известно, кто станет транслятором "Зари".

Изначально сообщалось, что именно Setanta будет показывать матчи луганчан, однако потом в игру вошел и канал 2+2. В частности, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что домашние матчи "Зари" будут транслироваться именно на этом канале.

Отметим, что кроме данного матча Setanta Sports в 1-м туре УПЛ покажет поединки "Шахтер" – "Металлист 1925", "Черноморец" – "Верес", "Колос" – "Кривбасс" и "Ингулец" – "Александрия".

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В статье: Заря (Луганск) Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
Setanta Sports

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
22.08.2022 в 22:38
Цікаво, чи прилетить страйк на ютуб football hub від сетанти. За піратство цілком може прилетіти
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