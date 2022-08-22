Setanta Sports анонсировала показ матча Заря – Ворскла

Канал Setanta Sports объявил, что покажет матч 1-го тура УПЛ "Заря" – "Ворскла".

Поединок состоится 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи в 15:00.

Отметим, что до недавнего времени еще не было известно, кто станет транслятором "Зари".

Изначально сообщалось, что именно Setanta будет показывать матчи луганчан, однако потом в игру вошел и канал 2+2. В частности, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что домашние матчи "Зари" будут транслироваться именно на этом канале .

Отметим, что кроме данного матча Setanta Sports в 1-м туре УПЛ покажет поединки "Шахтер" – "Металлист 1925", "Черноморец" – "Верес", "Колос" – "Кривбасс" и "Ингулец" – "Александрия".