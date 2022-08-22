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Setanta Sports анонсировала показ матча Заря – Ворскла
До игры меньше суток
ffu.ua
Канал Setanta Sports объявил, что покажет матч 1-го тура
Поединок состоится 23 августа на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало встречи в 15:00.
Отметим, что до недавнего времени еще не было известно, кто станет транслятором "Зари".
Изначально сообщалось, что именно Setanta будет показывать матчи луганчан, однако потом в игру вошел и канал 2+2. В частности, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что домашние матчи "Зари"
Отметим, что кроме данного матча Setanta Sports в 1-м туре УПЛ покажет поединки "Шахтер" – "Металлист 1925", "Черноморец" – "Верес", "Колос" – "Кривбасс" и "Ингулец" – "Александрия".
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