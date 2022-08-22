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Лион предлагал за полноценный трансфер Тете 3 млн евро, Палкин назвал эту сумму смешной
Пока играет в аренде
Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий
Французский "
Как сообщает The New York Times, это составляет менее одной пятой суммы, которую "Шахтер" согласовал раньше летом.
"Это смешно. Копейки. Неуважение со стороны ФИФА и клубов", – прокомментировал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
Напомним, что Тете сейчас играет в "Лионе" в аренде и уже успел отметиться в двух матчах Лиги 1 тремя голами и двумя ассистами.
"Горняки" подписали 22-летнего вингера за 15 млн евро в 2019 году.
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