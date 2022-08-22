Лион предлагал за полноценный трансфер Тете 3 млн евро, Палкин назвал эту сумму смешной

Французский " Лион " предлагал "Шахтеру" за полноценный трансфер вингера "горняков" Тете 3 млн евро.

Как сообщает The New York Times, это составляет менее одной пятой суммы, которую "Шахтер" согласовал раньше летом.

"Это смешно. Копейки. Неуважение со стороны ФИФА и клубов", – прокомментировал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, что Тете сейчас играет в "Лионе" в аренде и уже успел отметиться в двух матчах Лиги 1 тремя голами и двумя ассистами.

"Горняки" подписали 22-летнего вингера за 15 млн евро в 2019 году.