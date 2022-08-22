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Шахтер объявил о подписании Лукаса Тейлора и назвал условия перехода

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь - официально

Шахтер объявил о подписании Лукаса Тейлора и назвал условия перехода

ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о переходе бразильского защитника "ПАОКа" Лукаса Тейлора.

Он стал игроком "Шахтера" на правах аренды на один сезон.

Ранее профиль 27-летнего игрока уже появился в заявке "Шахтера" на сайте УПЛ.

Отметим, что главный тренер "горняков" Йовичевич и Тейлор работали вместе в "Днепре-1". Кроме того, в Украине бразилец успел поиграть во "Львове". Он может сыграть на позиции правого и левого защитника.

Летом 2021 года футболист перебрался в "ПАОК". В сезоне-2021/22 он отыграл 16 матчей в чемпионате Греции и выполнил 1 ассист. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Лукас Тейлор
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.08.2022 в 23:19
ШД без бразильця, що довідка без печатки...
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avatar
2.dc (Николаев)
22.08.2022 в 22:58
))) … заскучали Кроты по бразилам, позасмутились … Ну, лишь бы толк в этом был…)
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xapyga (Запорожье)
22.08.2022 в 22:41
Бразилец фк Львов в Шахте, это даже в самом страшном сне не могло приснится
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