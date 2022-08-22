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Шахтер объявил о подписании Лукаса Тейлора и назвал условия перехода
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ФК Шахтер
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Он стал игроком "Шахтера" на правах аренды на один сезон.
Ранее профиль 27-летнего игрока
Отметим, что главный тренер "горняков" Йовичевич и Тейлор работали вместе в "Днепре-1". Кроме того, в Украине бразилец успел поиграть во "Львове". Он может сыграть на позиции правого и левого защитника.
Летом 2021 года футболист перебрался в "ПАОК". В сезоне-2021/22 он отыграл 16 матчей в чемпионате Греции и выполнил 1 ассист. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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