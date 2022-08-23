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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня стартует Украинская Премьер-лига

Премьер-лига
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Футбол в условиях войны за Независимость

Сегодня стартует Украинская Премьер-лига

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Во вторник, 23 августа, в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется матч "Шахтер" – "Металлист 1925". Таким образом, будет дан старт новому, 32-му по счету чемпионату Украины в высшем дивизионе.

Как известно, нынешний чемпионат будет проходить в условиях войны с россией. Футбольные чиновники вместе военной администрацией разработали протокол безопасности, предусматривающий прерывание матчей на случай воздушной безопасности. Футболисты и все вовлеченные в поединок лица в этот период должны проследовать в бомбоубежище. Поединки пройдут в более безопасных регионах – Киеве и области, Закарпатской, Львовской, Тернопольской областях. Проход зрителей на трибуны запрещен.

Некоторые матчи с участием представителей Украины в еврокубках пройдут за границей.

В нынешнем чемпионате на старт выходят 16 клубов. Среди них не будет "Мариуполя" и "Десны", инфраструктура которых была уничтожена российскими захватчиками. Из Первой лиги подтянулись "Кривбасс" и "Металлист".

Перед началом чемпионата снова разгорелась активная дискуссия по поводу единого телепула. Официальный тендер выиграл телеканал Setanta Sports, но от предложения отказались "Динамо", "Заря", "Металлист" и "Днепр-1", их домашние матчи будут транслироваться на каналах 2+2 и УНИАН. Также не вошел в единственный телепул ФК "Рух" – львовский клуб не устроила предложенная Setanta Sports сумма.

Расписание первого тура

23 августа

  • "Шахтер" - "Металлист 1925. Начало 13:00
  • "Заря" - "Ворскла". Начало 15:00
  • "Черноморец" - "Верес". Начало 15:00
  • "Колос" - "Кривбасс". Начало 17:00

24 августа

  • "Рух" - "Металлист". Начало 15:00

Матчи "Ингулец" - "Динамо", "Днепр-1" - "Александрия" и "Минай" - "Львов" перенесены на более поздний срок.

Напомним, что UA-Футбол будет проводить текстовые и аудио трансляции матчей УПЛ, на нашем портале вы всегда найдете оперативные отчеты о поединках, видео обзорах, актуальных новостях и статистике.

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 08:34
Ставлю самі знаєте що на перемогу Зорі!
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