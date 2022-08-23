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Шахтер обнародовал заявку на матч первого тура УПЛ
В списке Йовичевича 23 футболиста
Фото: shakhtar.com
"Шахтер" объявил заявку на матч 1-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 против "Металлиста 1925".
Всего в список вошли 23 футболиста.
- Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко;
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк;
- Нападающие: Даниил Сикан, Андрей Кулаков.
Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" сегодня, 23 августа. Начало игры - в 13:00.
⚒ Заявка «Шахтаря» на перший матч нового сезону української Прем’єр-ліги ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 22, 2022
Гра з «Металістом 1925» відбудеться 23 серпня.#ШахтарМеталіст1925 #Shakhtar pic.twitter.com/ivVpW3yT5r
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