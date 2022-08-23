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Шахтер обнародовал заявку на матч первого тура УПЛ

Премьер-лига
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В списке Йовичевича 23 футболиста

Шахтер обнародовал заявку на матч первого тура УПЛ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил заявку на матч 1-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 против "Металлиста 1925".

Всего в список вошли 23 футболиста.

  • Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
  • Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко;
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк;
  • Нападающие: Даниил Сикан, Андрей Кулаков.

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" сегодня, 23 августа. Начало игры - в 13:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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