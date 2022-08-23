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Мудрик: У Шахтера состав обновился, но это будет и новый чемпионат
Вингер "горняков" - об ожиданиях от старта чемпионата Украины
Фото: shakhtar.com
21-летний вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, чего ожидает от нового сезона УПЛ.
– Каковы ожидания от будущего сезона, если учесть, что у "Шахтера" практически полностью обновился состав?
– Состав обновился, но это будет и новый чемпионат. В том году тоже был обновленный состав – он почти каждый год меняется. Так что просто готовимся к новому чемпионату.
– Как проходила подготовка к матчу с "Металлистом 1925" и на чем был сделан акцент?
– Все как всегда, ничего не менялось. Тактически, эмоционально и физически команда подготовлена хорошо. Считаю, мы готовы к чемпионату.
– Команда уже адаптировалась к требованиям нового главного тренера?
– Да, с первой недели было понятно, чего от нас требует тренерский штаб, и мы работаем в этом направлении.
– В чем основные отличия тренировок Де Дзерби и Йовичевича?
– Каждый тренер – индивидуальность и имеет свое видение футбола. У кого-то более комбинационный стиль, у кого-то более острый футбол, – все отличаются друг от друга.
– Здесь присутствуют журналисты из Великобритании. Есть ли месседж для всего мира и футболистов из других стран?
– Да, есть: они должны помнить, какие события происходят в Украине, потому что проходит много времени, и, возможно, мир забывает об этом. Наша цель – через игры напоминать всему миру о том, что ничего не закончилось, и о том, какие зверства происходят у нас, в Украине, - отметил Мудрик.
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