Мудрик: У Шахтера состав обновился, но это будет и новый чемпионат

21-летний вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, чего ожидает от нового сезона УПЛ.

– Каковы ожидания от будущего сезона, если учесть, что у "Шахтера" практически полностью обновился состав?

– Состав обновился, но это будет и новый чемпионат. В том году тоже был обновленный состав – он почти каждый год меняется. Так что просто готовимся к новому чемпионату.

– Как проходила подготовка к матчу с "Металлистом 1925" и на чем был сделан акцент?

– Все как всегда, ничего не менялось. Тактически, эмоционально и физически команда подготовлена хорошо. Считаю, мы готовы к чемпионату.

Читайте также Шахтер обнародовал заявку на матч первого тура УПЛ

– Команда уже адаптировалась к требованиям нового главного тренера?

– Да, с первой недели было понятно, чего от нас требует тренерский штаб, и мы работаем в этом направлении.

– В чем основные отличия тренировок Де Дзерби и Йовичевича?

– Каждый тренер – индивидуальность и имеет свое видение футбола. У кого-то более комбинационный стиль, у кого-то более острый футбол, – все отличаются друг от друга.

– Здесь присутствуют журналисты из Великобритании. Есть ли месседж для всего мира и футболистов из других стран?

– Да, есть: они должны помнить, какие события происходят в Украине, потому что проходит много времени, и, возможно, мир забывает об этом. Наша цель – через игры напоминать всему миру о том, что ничего не закончилось, и о том, какие зверства происходят у нас, в Украине, - отметил Мудрик.