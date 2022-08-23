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Заря - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
ffu.ua
Страсти вокруг этого матча бушевали невероятные. Никак не могли согласовать вопрос с трансляциями. В конце концов, закончилось все тем, что в свою сетку игру включили сразу две медиагруппы.
Главное, чтобы события на поле соответствовали ажиотажу. Обе команды имеют амбиции, для обоих, учитывая обстоятельства, это будет принципиальное противостояние.
Смотрите онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Заря" – "Ворскла" прямо в этой новости.
УПЛ. Первый тур. 23.08.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль
"Заря" (Луганск) 15:00 "Ворскла" (Полтава)
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Телетрансляция – телеканал "2+2", Setanta Sports
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