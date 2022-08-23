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"Селезнев в команде". Шаран прояснил ситуацию с нападающим Миная

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист пока отсутствует в заявке команды на новый сезон

"Селезнев в команде". Шаран прояснил ситуацию с нападающим Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о будущем Евгения Селезнева. Как известно, у форварда истек срок контракта.

"Селезнев в команде. Он работает индивидуально. Я не решаю вопросы относительно контракта. Это решение должны принять спортивный директор, Селезнев и президент клуба. Моя задача – тренировать", - сказал Владимир Шаран в комментарии Fanday.

Ранее мы сообщали о том, что у нападающего были ранее проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось пропустить часть предсезонной подготовки. Есть вероятность того, что с Селезневым переподпишут контракт и дозаявят до 31-го августа.

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В статье: Евгений Селезнев Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Fanday

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
23.08.2022 в 11:39
Селезнев в команде....... Но не в заявке. В теме, но не в доле.
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Papaye (Dnipro)
23.08.2022 в 12:41
Рекорд у небезпеці. Було б смішно, якби не було так гірко, але у такому знекровленому війною чемпіонаті він і насправді може вписати своє ім'я в історію. Це буде досить дивно, коли вище за технічного, швидкого, працьовитого, розумного гравця Реброва, якій міг зіграти на будь-який позиції в атаці, з потужним ударом і чудовим пасом, буде стояти недалеке хамло, пияка- дебошир, від якого м'яч просто відскокував у ворота як від паркана при вдалих обставинах, та й то у найкращі його часи.
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