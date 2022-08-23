"Селезнев в команде". Шаран прояснил ситуацию с нападающим Миная

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о будущем Евгения Селезнева. Как известно, у форварда истек срок контракта.

"Селезнев в команде. Он работает индивидуально. Я не решаю вопросы относительно контракта. Это решение должны принять спортивный директор, Селезнев и президент клуба. Моя задача – тренировать", - сказал Владимир Шаран в комментарии Fanday.

Ранее мы сообщали о том, что у нападающего были ранее проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось пропустить часть предсезонной подготовки. Есть вероятность того, что с Селезневым переподпишут контракт и дозаявят до 31-го августа.