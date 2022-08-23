Шахтер – Металлист 1925 | Первый матч нового сезона УПЛ | АУДИО онлайн

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 1 тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Металлистом 1925".

Украинский чемпионат начинается одним из последних в Европе, но все же стартует! Дебютной игрой нового сезона станет поединок между донецким "Шахтером", который недоигранный предыдущий розыгрыш УПЛ завершил первым, и "Металлистом 1925". Локацией игры избрали столичный НСК "Олимпийский". Не забывайте, что встреча может длиться более двух часов: все будет зависеть от воздушных тревог, из-за которых матч могут приостанавливать.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 августа – в 12.55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко