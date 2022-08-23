Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз
Старту Украинской Премьер-Лиги посвящается
В преддверии Дня независимости Украины, 23 августа, матчем между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925" стартует 32-й чемпионат Украины. По этому поводу мы для вас подготовили квиз по 32-м вопросам, чтобы вы проверили насколько хорошо знаете историю элитного дивизиона страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ключевой игрок Динамо пропустит ответный матч с Бенфикой
- Джан Пьеро Гасперини против Руслана Малиновского. Не первое противостояние
- Конец телепула в УПЛ, новички Шахтера, важная победа МЮ. Главные новости за 22 августа
- Источник: Лидер Зари подписал контракт с Динамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти