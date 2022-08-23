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Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз

Премьер-лига
(2 голосов)

Старту Украинской Премьер-Лиги посвящается

Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В преддверии Дня независимости Украины, 23 августа, матчем между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925" стартует 32-й чемпионат Украины. По этому поводу мы для вас подготовили квиз по 32-м вопросам, чтобы вы проверили насколько хорошо знаете историю элитного дивизиона страны.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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