Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз

В преддверии Дня независимости Украины, 23 августа, матчем между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925" стартует 32-й чемпионат Украины. По этому поводу мы для вас подготовили квиз по 32-м вопросам, чтобы вы проверили насколько хорошо знаете историю элитного дивизиона страны.