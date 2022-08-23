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Рух - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Металлист", украинская Премьер-лига, 24 августа 2022

Рух - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне УПЛ будут сразу две команды из Львова и Харькова. И если город Льва давно балует нас обилием команд, то с Харьковом все сложнее. "Металлист 1925" лишь в прошлом году дебютировал в элите, теперь настал черед "Металлиста". Спор на тему, "тот самый это Металлист" или нет, мы начинать не будем, ибо ответ, как нам кажется, очевиден.

Как бы там ни было, коллектив Олега Ратия готовится к игре против "Руха", который уже третий год подряд выступает в элите. И в плане опыта (игрового и тренерского) на этот раз преимущество точно будет на стороне хозяев.

Смотрите матч первого тура УПЛ во среду, 24-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рух - Металіст
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При этом параллельно отметим, что возможны некоторые изменения. По данным СМИ, "Рух" выступает против предложения "Setanta" и планировал показывать домашние матчи на официальном Youtube-канале.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Металлист" на UA-Футбол>>

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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