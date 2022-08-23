Петряк, Тейлор и Джурасек - в старте Шахтера на матч с Металлистом 1925

Стали известны стартовые составы на матч-открытие нового сезона УПЛ между "Шахтером" и "Металлистом 1925".

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сикан

Запасные: Пятов, Шевченко, Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицкий, Топалов, Кулаков

"Металлист 1925": Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габи, Кравченко, Ременюк, Зубков

Запасные: Сидоренко, Потимков, Ткачук, Коваленко, Бычек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.

Матч начнется в 13:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.