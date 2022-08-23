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Петряк, Тейлор и Джурасек - в старте Шахтера на матч с Металлистом 1925
Первый матч нового сезона УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Стали известны стартовые составы на матч-открытие нового сезона УПЛ между "Шахтером" и "Металлистом 1925".
"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тейлор, Джурасек, Степаненко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сикан
Запасные: Пятов, Шевченко, Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля, Фарина, Бондаренко, Очеретько, Тотовицкий, Топалов, Кулаков
"Металлист 1925": Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габи, Кравченко, Ременюк, Зубков
Запасные: Сидоренко, Потимков, Ткачук, Коваленко, Бычек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.
Матч начнется в 13:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.
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