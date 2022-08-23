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Колос - Кривбасс | Первый тур УПЛ | Онлайн матча | АУДИО
Еще один поединок первого тура УПЛ!
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 1 тура украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Кривбассом".
Криворожский футбол возвращается в Премьер-лигу! И в первом же сезоне "Кривбасс" будет одним из главных претендентов на еврокубковую зону, а возможно сможет попортить нервы даже нашим грандам: "Динамо" и "Шахтеру". "Колос" очень хорошо смотрится, когда он андердог, поэтому списывать хозяев со счета раньше времени не стоит. Матч обещает получиться очень интересным.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 августа – в 16.55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Егор Старков
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