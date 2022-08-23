Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ

Голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис продолжит карьеру в луганской "Заре". Об этом свидетельствует официальный сайт УПЛ.

16-летний футболист уже внесен в заявку луганчан на сезон. Отметим, что вратарь заявлен по списку Б. Клубы о трансфере пока не сообщали, поэтому неизвестно полноценный трансфер это или же аренда на сезон.

Напомним, что Вячеслав - сын бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.