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Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ
Неожиданный трансфер
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис продолжит карьеру в луганской "Заре". Об этом свидетельствует официальный сайт УПЛ.
16-летний футболист уже внесен в заявку луганчан на сезон. Отметим, что вратарь заявлен по списку Б. Клубы о трансфере пока не сообщали, поэтому неизвестно полноценный трансфер это или же аренда на сезон.
Напомним, что Вячеслав - сын бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 13:11
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Nevermore (Донецк)
23.08.2022 в 13:26
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JudgeDredd (Киев)
23.08.2022 в 13:30
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