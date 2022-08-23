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Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданный трансфер

Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис продолжит карьеру в луганской "Заре". Об этом свидетельствует официальный сайт УПЛ.

16-летний футболист уже внесен в заявку луганчан на сезон. Отметим, что вратарь заявлен по списку Б. Клубы о трансфере пока не сообщали, поэтому неизвестно полноценный трансфер это или же аренда на сезон.

Напомним, что Вячеслав - сын бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 13:11
На войну его никто не заявлял?
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0
-1
Nevermore (Донецк)
23.08.2022 в 13:26
ему 16 только
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
23.08.2022 в 13:30
Ты с передовой интересуешься или просто попи..деть?)
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0
0

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