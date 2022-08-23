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Игроки Металлиста 1925 вышли на матч с Шахтером в футболках в поддержку ВСУ

Премьер-лига
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Игроки Металлиста 1925 вышли на матч с Шахтером в футболках в поддержку ВСУ

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Игроки "Металлиста 1925" проводят матч первого тура нового сезона УПЛ против донецкого "Шахтера" на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Команда Валерия Кривенцова вышла на сегодняшнюю игру в специальных футболках в поддержку украинской армии.

"Слава ЗСУ", - гласит надпись на джерси харьковчан. Более того, на футболке расположена эмблема Вооруженных Сил Украины. На момент написании новости счет пока что 0:0. Добавим, что за ходом матчей в текстовой трансляции можно следить на UA-Футбол.

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Игроки Металлиста 1925 вышли на матч с Шахтером в футболках в поддержку ВСУ - изображение 1
Скриншот: трансляция Setanta Sports УПЛ
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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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