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ФОТО. В сети появились снимки новой домашней формы Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Эффектно

ФОТО. В сети появились снимки новой домашней формы Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В сеть попали изображения новой домашней формы киевского "Динамо", в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23.

Экипировка выполнена в традиционных динамовских цветах - белом и синем. Отличительная особенность дизайна - диагональная полоса. Американская компания New Balance остается техническим спонсором "Динамо" на новый сезон.

На сайте Footcenter.fr уже можно приобрести новый комплект – за 79,90 евро.

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ФОТО. В сети появились снимки новой домашней формы Динамо - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Пpoсто Квaшин (Хaрьков)
23.08.2022 в 17:01
Мой любимый голубенький цветик, няшно
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0
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:34
Следы протектора нечеткие, трудно будет марку автомобиля установить
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0
-1
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:15
— Алло! Я тут барана сбил, что мне теперь делать?— Просто уберите его с дороги, чтоб не мешал проезду.— А с мячом что делать? Как будто колесом переехали
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0
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 15:06
Гарно
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0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
23.08.2022 в 14:50
Мені сподобалась!
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0
0

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