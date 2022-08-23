Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. В сети появились снимки новой домашней формы Динамо
Эффектно
Фото: ФК Динамо Киев
В сеть попали изображения новой домашней формы киевского "Динамо", в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23.
Экипировка выполнена в традиционных динамовских цветах - белом и синем. Отличительная особенность дизайна - диагональная полоса. Американская компания New Balance остается техническим спонсором "Динамо" на новый сезон.
На сайте Footcenter.fr уже можно приобрести новый комплект – за 79,90 евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина
- Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Новости по теме
- 09:53 Украинские В Бузовой экс-футболист сборной, Слуга народа руководит в Звягеле. Кто сыграет в новом сезоне Второй лиги
- 11:43 Прогнозы на футбол Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 августа 2022
- 10:48 Прогнозы на футбол Бенфика - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.08.2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пpoсто Квaшин (Хaрьков)
23.08.2022 в 17:01
Ответить
0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:34
Ответить
0
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:15
Ответить
0
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 15:06
Ответить
0
0
KondratCheUa (Чернигов)
23.08.2022 в 14:50
Ответить
0
0