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Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича

Премьер-лига
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(1 голосов)

Новый сезон начался без голов

Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Одной из главных претензий к "Шахтеру" образца прошлого сезона была академичность команды. Роберто де Дзерби ставил контролирующий футбол, но в матчах УПЛ это работало с переменным успехом. Соперники просто выстраивались низким блоком и ожидали своих моментов на контратаках. Часто "горняков" выручали легионеры за счет индивидуального класса, но после начала войны таких в команде почти не осталось. Да и тренер изменился - теперь за все ответственность несет Игор Йовичевич, перешедший к "горнякам" не без скандала. А потому главный вопрос заключался в следующем: "Готовы ли талантливые, но еще молодые Мудрик, Сикан, Судаков, Бондаренко и прочие повести команду за собой?". Ведь одно дело крепчать рядом с легионерами, другое - занять их место. Вряд ли первый тур мог дать полноценный ответ, но его зачатки (ответа) уже были бы видны.

Вероятно, где-то в скрижалях УПЛ прописана алхимическая формула, запрещающая "Шахтеру" играть без бразильцев в составе. И вот уже 22-е августа, а их все нет. Руководство клуба судорожно перебирает записную книжку, как вдруг Игор Йовичевич вспоминает, что еще в "Днепре-1" работал с Лукасом Тейлором. Звонок в "ПАОК", рейс, тренировка, аренда, заявка и спустя день бразильский фулбек уже в старте. Ладно, мы немного гиперболизируем, но стоило в прессе появиться факту, что впервые за многие годы "Шахтер" стартует в УПЛ без бразильцев, как представитель страны Латинской Америки был найден. Что касается остального состава хозяев, то немного удивило появление Петряка, также подписанного за день до игры. В остальном - все боевые единицы на месте. Бондаренко уступил место в центре поля Джурасеку, но здесь снова имеет место связь между хорватским хавбеком и Игорем Йовичевичем.

Состав "Металлиста 1925" мы почти идеально предсказали в анонсе. Как и схему игры. Как и стартовый план Валерия Кривенцов. Понятное дело, что у харьковчан не хватило бы мощности состава, дабы забрать у хозяев мяч. Но в те моменты, когда "1925" вылетал вперед, это всегда было интересно и опасно. Чего только стоит момент в середине первого тайма, когда Русин головой завершал подачу Ременюка. Какая-то сумасшедшая реакция Трубина и самый опасный эпизод за всю первую половину. На две команды. Свой эпизод был и у Зубкова (харьковского), который целил издали - вышло мощно, но Трубин перевел сферу на угловой.

"Шахтер", конечно, был опаснее. Порядка 20-ти ударов за 45 минут, при этом одного идеального момента создать не вышло. Да, неплохо целил Мудрик со стандарта, интересный выпад получился у Судакова... Но все это где-то рядом. Наверное, лучший момент запорол Петряк. Мозиль отбил перед собой выстрел Мудрика, Петряк был первым на добивании, но просто головой ткнул в руки киперу соперника. Мог и должен был отмечать возвращение в донецкий клуб голом. Правда на это у него оставался целый тайм. Как и всей команды.

Вторая половина проходила полностью под диктовку "горняков". "Металлист 1925" уже особо не рыпался на чужую половину, а занялся исключительно защитой своих владений. Харьковчанам можно отдать должное - гости играли компактно и очень организовано. "Шахтер" контролировал сферу, поддавливал, но все это несло за собой минимальную опасность. Да, шикарно издали пробивал Мудрик и Мозиль должен благодарить небеса, что на пути мяча встала перекладина. Но опять же, это удар издали. Взломать оборону иными способами не помогали ни забегания, ни проведенные замены. К слову, спустя две минуты после удара Михаила своим моментом ответил "Металлист 1925". Интересно разыгранный стандарт завершился ударом Курило. Очень близко.

Итого - 0:0. Весьма неоднозначный старт украинского сезона, если говорить о результате. С одной стороны, "Шахтер" нанес 20 ударов по воротам соперника, давил и подолгу владел мячом. С другой, не похвалить футболистов Кривенцова мы также не можем. Идеальная организация оборонных действий и постоянная концентрация. Они заслужили свой бал, а "горняки", скорее всего, наиграли на большее.

VBET-лига. 1-й тур
23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Шахтер - Металлист 1925 0:0
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Богдан Михайличенко, Невен Джурасек, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Артём Бондаренко 60), Иван Петряк (Олег Очеретько 76), Даниил Сикан (Андрей Тотовицкий 60)
Металлист 1925: Олег Мозиль, Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Владислав Дмитренко 78), Игорь Курило, Илья Зубков (Константин Бичек 70), Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко (Артём Дудик 78), Артем Габелок, Никита Безуглый
Предупреждения: Олег Очеретько 84 - Андрей Ременюк 72

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (25)
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Zаpp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:32
Дивуюсь, як Суркіс не зарядив на пенальті в ворота шахти. Видно хлоп такий же самонадіяний, як був перед вторгненням. Тільки орки отримала по зубам. Не вчаться брати на власних помилках...
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0
-1
Геродот (Винница)
23.08.2022 в 15:55
Игра показала, что без бразил это уже не команда, которая может на претендовать на чемпионство. Качество игры низкое, игроки не сыграны, команда совершенно сырая. Да иначе и быть не могло. Часть из пришедших в команду уже здесь побывали (Петряк, Зубков), но были забракованы, как не отвечающие уровню команды, и ушли в аренду в слабенький чемпионат Венгрии. Остальные из пришедших - не очень высокого уровня. Старожилы же ничем не удивили. На фоне бразил в подыгрыше они еще как-то играли, а теперь, когда встала задача взять на себя ответственность за судьбу команды, ничего сделать не могут. Не тот уровень. Да и Мудрику рановато наверное навешивать корону лидера команды. Да, старался, но и только. В общем, результат игры закономерный, он читался еще со сборов, где команда провально провела почти все игры. И думаю, что перспектив у нее особых с этим составом нет. Со страхом жду игр Лиги чемпионов, где команда и в сильнейшем составе часто летела с неприличным счетом. Иногда думается, а нужна ли нам, болелам Шахтера, такого уровня игры команда? Одно расстройство.
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+4
0
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 16:06
Команда нужна даже такая. Какое место займет, так тому и быть. Выходить и играть по спортивному принципу, на что заслужат. А вот болельщики, которые считают, что без классных легионеров команда не нужна это, тупо глорье. Пусть берут билеты на русский корабль.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 15:51
Результат пока не важен. Главное что играют.
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+1
-3
MaximSK (Киев)
23.08.2022 в 15:50
Что будет с Шахтером, если им попадется Манчестер Сити, Бавария или Реал, там есть большой шанс стать как Сан-Марино в игре с другими сборными. А в ЧУ наверное максимум третье место займут, Днепр. Ворскла и даже Заря могут их обойти.
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+5
0
Дон Купер (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:45
В анонсі матчу був оптимістичний прогноз, а воно ось як. Я думав буде гольова нічия, бо колишній ФК Маріуполь не в змозі вигравати навіть в середняків. Бачили що Баварія зробила з Бохумом, а ПСЖ з Лілем? За Шахтар в ЛЧ страшно.
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+3
-1
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 15:49
В матчах із Баварією чи ПСЖ Шахтарю був би гаплик навіть і з бразилами)
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+2
-2
Одіссей (Донецьк)
23.08.2022 в 15:40
Цыплят по осени ...а очки по весне. Кривбас возможно наш главный конкурент ...за второе место. Динамо чемп.
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+3
0
sidor3 (Киев)
23.08.2022 в 15:18
С этими игроками сделать хорошую команду невозможно. Пока это середняк Украинского чемпионата.
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+4
0
alexfc (Киев)
23.08.2022 в 15:35
Все ж таки думаю друге місце займуть. Бо інші клуби ще гірше виглядають.
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+2
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.08.2022 в 15:16
Так що, Ахметов повністю забив на футбол? Раз такий склад
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+5
-3
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 15:31
Просто у нього денег НЕТ! Ху#ло майже все віджав...
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+5
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.08.2022 в 15:39
А я не зрозумів, що за такий склад, в чому питання по складу?
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0
-2
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 15:15
Так тоскні очікування справились... Без південноамериканців ШД = М-1925. Сумно, так гірники трошки додадуть, утім з таким "футболом" що ловити в групі ЛЧ?
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+1
0
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 15:21
В нинішній ловити абсолютно нічого. Та й взагалі то, в нас немає зараз команд рівня группи ЛЧ. Шахтар наразі це десь 3-4 корзина ЛЄ, і то з авансами. Динамо ще сьогодні остаточно підтвердить свою участь в ЛЄ, то для нас максимум.
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+2
0
Niva Vinnitsa
23.08.2022 в 15:14
3-4 місце
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+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.08.2022 в 15:13
Кроти будуть віддалено нагадувати самих себе кінця 90х
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+6
-2
Romerik (YNWA)
23.08.2022 в 15:08
Не знаю чого, але мені зайшло. Команда ще дуже сира, якій треба час награти стартовий склад в умовах конкуренції прем'єр ліги. Будуть набивати шишки, без цього ніяк, але гра прийде. В команди є потенціал. Але ще багато роботи
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+1
-3
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 15:10
Роботи настільки багато, що на побудову гри може піти вся осінь і зима
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+6
0
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Динаміт (Васильків)
23.08.2022 в 15:05
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...Просто Квашин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано.. Эта свинособака постит фейки роспропаганды о партнерах и братских Украине народах... Пользуясь тем, что является модератором сайта, взламывает ники патриотов и от их имени гадит на сайте.. Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников (Динамо-машина (Киев), Просто Квашин (Харьков) , aleks68, uprise (Минск), Лекарь (село Дарница), Serhiy4 (Кривий Ріг), Footballers (Умань) хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Alex-696 (Немирів), ukrop68 (Львів), Дя дя дя (Зескотинятинськ), DesnaUA (Чернигов), Віктор Бокасса (Betwmount) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна.
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Пpoсто Квaшин (Хaрьков)
23.08.2022 в 16:58
Сам пошел в ж0.пу, у меня прОсто широкие многоцветные взгляды
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 15:04
Всех со стартом сезона. По игре особо говорить нечего, М1925 нормально, Шахтер пока очень сырой, без бразил в атаке дворовой бей-беги. Джурасек никакой, Йовичевич удивил, что поставил в старт не игравших на сборах новичков, соответственно они и сыграли так же. У Мудрика срочно отобрать статус лидера, который ему навесили, а вместо этого навешать люлей, пусть пашет как положено.
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Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 15:01
Жодного пенальті? Червоної Металісту? По ходу ахмєт рінатич перестав вділяти кошти на стимуляцію суддів...
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 15:05
Все пішло на гуманітарку
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Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 15:05
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