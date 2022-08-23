Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича

Одной из главных претензий к "Шахтеру" образца прошлого сезона была академичность команды. Роберто де Дзерби ставил контролирующий футбол, но в матчах УПЛ это работало с переменным успехом. Соперники просто выстраивались низким блоком и ожидали своих моментов на контратаках. Часто "горняков" выручали легионеры за счет индивидуального класса, но после начала войны таких в команде почти не осталось. Да и тренер изменился - теперь за все ответственность несет Игор Йовичевич, перешедший к "горнякам" не без скандала. А потому главный вопрос заключался в следующем: "Готовы ли талантливые, но еще молодые Мудрик, Сикан, Судаков, Бондаренко и прочие повести команду за собой?". Ведь одно дело крепчать рядом с легионерами, другое - занять их место. Вряд ли первый тур мог дать полноценный ответ, но его зачатки (ответа) уже были бы видны.

Вероятно, где-то в скрижалях УПЛ прописана алхимическая формула, запрещающая "Шахтеру" играть без бразильцев в составе. И вот уже 22-е августа, а их все нет. Руководство клуба судорожно перебирает записную книжку, как вдруг Игор Йовичевич вспоминает, что еще в "Днепре-1" работал с Лукасом Тейлором. Звонок в "ПАОК", рейс, тренировка, аренда, заявка и спустя день бразильский фулбек уже в старте. Ладно, мы немного гиперболизируем, но стоило в прессе появиться факту, что впервые за многие годы "Шахтер" стартует в УПЛ без бразильцев, как представитель страны Латинской Америки был найден. Что касается остального состава хозяев, то немного удивило появление Петряка, также подписанного за день до игры. В остальном - все боевые единицы на месте. Бондаренко уступил место в центре поля Джурасеку, но здесь снова имеет место связь между хорватским хавбеком и Игорем Йовичевичем.

Состав "Металлиста 1925" мы почти идеально предсказали в анонсе. Как и схему игры. Как и стартовый план Валерия Кривенцов. Понятное дело, что у харьковчан не хватило бы мощности состава, дабы забрать у хозяев мяч. Но в те моменты, когда "1925" вылетал вперед, это всегда было интересно и опасно. Чего только стоит момент в середине первого тайма, когда Русин головой завершал подачу Ременюка. Какая-то сумасшедшая реакция Трубина и самый опасный эпизод за всю первую половину. На две команды. Свой эпизод был и у Зубкова (харьковского), который целил издали - вышло мощно, но Трубин перевел сферу на угловой.

"Шахтер", конечно, был опаснее. Порядка 20-ти ударов за 45 минут, при этом одного идеального момента создать не вышло. Да, неплохо целил Мудрик со стандарта, интересный выпад получился у Судакова... Но все это где-то рядом. Наверное, лучший момент запорол Петряк. Мозиль отбил перед собой выстрел Мудрика, Петряк был первым на добивании, но просто головой ткнул в руки киперу соперника. Мог и должен был отмечать возвращение в донецкий клуб голом. Правда на это у него оставался целый тайм. Как и всей команды.

Вторая половина проходила полностью под диктовку "горняков". "Металлист 1925" уже особо не рыпался на чужую половину, а занялся исключительно защитой своих владений. Харьковчанам можно отдать должное - гости играли компактно и очень организовано. "Шахтер" контролировал сферу, поддавливал, но все это несло за собой минимальную опасность. Да, шикарно издали пробивал Мудрик и Мозиль должен благодарить небеса, что на пути мяча встала перекладина. Но опять же, это удар издали. Взломать оборону иными способами не помогали ни забегания, ни проведенные замены. К слову, спустя две минуты после удара Михаила своим моментом ответил "Металлист 1925". Интересно разыгранный стандарт завершился ударом Курило. Очень близко.

Итого - 0:0. Весьма неоднозначный старт украинского сезона, если говорить о результате. С одной стороны, "Шахтер" нанес 20 ударов по воротам соперника, давил и подолгу владел мячом. С другой, не похвалить футболистов Кривенцова мы также не можем. Идеальная организация оборонных действий и постоянная концентрация. Они заслужили свой бал, а "горняки", скорее всего, наиграли на большее.

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)

Шахтер - Металлист 1925 0:0

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Богдан Михайличенко, Невен Джурасек, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Артём Бондаренко 60), Иван Петряк (Олег Очеретько 76), Даниил Сикан (Андрей Тотовицкий 60)

Металлист 1925: Олег Мозиль, Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Владислав Дмитренко 78), Игорь Курило, Илья Зубков (Константин Бичек 70), Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко (Артём Дудик 78), Артем Габелок, Никита Безуглый

Предупреждения: Олег Очеретько 84 - Андрей Ременюк 72